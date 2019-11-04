麥當勞CEO因違反公司規定與員工搞戀情被解職
2019-11-04 07:23
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
麥當勞開除執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook），因為他違反公司政策與一名員工發生戀情。這個全球最大餐飲連鎖店也因此失去一位成功推動外送和電子訂餐經營的策略家。
根據周日發布的新聞稿，麥當勞董事會經過調查，周五表決通過，解除伊斯特布魯克的職務。麥當勞的政策是不容許執行長與公司任何人有深入交往的關係。伊斯特布魯克已離婚，育有三名子女。
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根據華爾街日報報導，伊斯特布魯克周日給員工發了一封電子郵件說：「這是個錯誤。」「鑒於公司的價值觀，我同意董事會的見解，現在是我繼續前進的時候了。」
伊斯特布魯克從2015年開始執掌公司。在接管全球業務之前，他是美國事業的負責人。
麥唐納升任美國事業負責人 Chris Kempzinski接任總裁暨執行長，2002年加入麥當勞的Joe Erlinger升任美國事業負責人。
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