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聯合報社論／蔡英文自導自演的「愛國者遊戲」 此案最是經典

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-04 06:43經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美中本月很有希望簽署局部貿易，而「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）本月簽署初步協議的機會渺茫，以下是今天開盤前，最值得市場關注的五件國際要聞：

●美中本月有望簽協議

美國商務部長羅斯周日對美中能在本月達成「第一階段」貿易協議表示樂觀，並透露將在「很短期內」發出允許美國企業出售零組件給華為的出口許可。

彭博資訊報導，羅斯3日在泰國曼谷表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能在美國愛荷華、阿拉斯加或夏威夷州會面，兩人也可能在中國大陸的地點碰面，簽署第一階段協議。雙方簽署的協議「特別複雜」，美國「確定雙方對於同意的事項都有非常準確、清楚、詳細的了解」。

●RECP初步協議…再看看

在外界關注RCEP成員國能否在本周宣布達成初步協議之際，菲律賓貿易部長洛佩茲表示，成員國無法在明年2月前簽署協議，降低了成員國今天宣布達成協議的可能性。

洛佩茲表示，各國領導人須先看到最終報告，才能進一步授權談判代表，以完成RCEP談判，並於明年簽署協議。他說，各國已快完成談判。

洛佩茲指出，有一個國家仍未就RCEP做好準備，仍在評估市場准入等問題。他雖未具體點名是哪個國家，但彭博資訊上周曾報導，印度原本已同意協議條款，卻在最後一刻變卦。

印度總理莫迪表示，盼貿易夥伴能在協議中同意擴大開放服務業。各國須了解，欲打開廣大印度市場，也須開放某些領域，以嘉惠印度企業。

●蘋果股價市值創新高

美國10月就業數據意外強勁，加上美中貿易協議樂觀進展，美股三大指數上周五全面收高，標普500指數在五個交易日內三度改寫收盤新高，道瓊指數也逼近紀錄高點。本周邁入歷來股市強勁的11月，美股可望繼續上揚。

道瓊工業指數上周五收漲300點或1.1%，報27,347點，距離歷史高點差不到1%；標普500指數收漲近1%至3,066點。那斯達克指數漲1.1%至8,386點。三大指數周線都收高，道瓊漲1.4%、標普500指數上揚1.5%，那斯達克連續第五周上漲，漲幅1.7%。

蘋果股價再創新高，收漲2.8%至每股255美元，是近幾個月來第八次改寫收盤高點，市值1.13兆美元。市場看好iPhone需求，也對影音串流服務Apple TV+樂觀期待。蘋果先前發布營收警訊後，股價在今年1月3日跌至21個月低點，但其後至今累計漲78%，也再次奪回全球市值最高上市公司頭銜，小幅領先微軟（約1.09兆美元）。

巴菲特仍找不到吸引他的大交易

「股神」巴菲特領導的波克夏公司（Berkshire Hathaway）公布，上季營業利益成長14%，躍上歷史新高水準，反映旗下眾多事業獲利普遍改善，而保險部門也交出更豐厚的投資成果。

不過，波克夏的現金增至1,280億美元，創下歷史新高，可見巴菲特仍未找到吸引他的標的。

●麥當勞CEO因與員工有親密關係被解職

麥當勞解除執行長Steve Easterbrook的職務，因為他違反公司政策與一名員工有兩廂情願的親密關係。

根據周日發布的聲明，在對這個關係進行調查後，這家漢堡公司的董事會上周五投票終止現年52歲的Easterbrook的職務。該公司提拔Chris Kempczinski擔任總裁兼執行長。

羅斯（中）昨天在曼谷和泰國總理帕拉育舉行雙邊會談。美聯社
羅斯（中）昨天在曼谷和泰國總理帕拉育舉行雙邊會談。美聯社
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印度標普巴菲特

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