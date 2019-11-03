親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

伊朗人質危機40年 美駐伊大使館仍保留原貌

2019-11-03 22:10聯合報 編譯羅方妤／即時報導

4日是「伊朗人質危機」爆發40周年，當年美國駐伊朗大使館遭示威者占領、數十名外交官成為人質，兩國隨後斷交並交惡至今。美國駐德黑蘭大使館因此仍保留1979年時的樣貌，革命標語塗鴉、老式打字機和轉盤式電話都原封未動，有如一個時空膠囊。

1979年1月伊朗爆發伊斯蘭革命，什葉派教士何梅尼推翻親美國王巴勒維。巴勒維在同年10月赴美治療淋巴癌，學生因此被激怒，占領美國大使館，扣押52名美國人長達444天。

如今，大使館由伊朗革命衛隊轄下志願軍「巴斯杰」管理，部分作為博物館和學生團體活動空間。人質危機爆發後，當時的美國總統卡特也驅逐伊朗外交官，伊朗駐華府大使館關閉至今，由國務院管理。

美國駐德黑蘭大使館占地約10公頃，館區旁的莫法特大道原名「羅斯福路」，是當年巴勒維感謝這位美國總統的支持而以他為名，是通往德黑蘭市中心的繁忙要道。

進入大使館就像回到40年前。館內的電傳打字機等機密通訊設備外觀都完好如初，因為當年美國官員原本認為危機很快會解除，只將設備的關鍵零件破壞，以便迅速修復。碎紙機、保險箱都被留下來，伊朗人還故意在牆上掛了幾張當年美國使館人員舉手投降照片。

大使館有一堵牆上用波斯文寫著反美口號：「美國去死。」

伊朗人質危機40年，美國駐伊朗大使館仍保留原貌，宛若時空膠囊。（美聯社）
伊朗人質危機40年，美國駐伊朗大使館仍保留原貌，宛若時空膠囊。（美聯社）
分享

大使館伊朗德黑蘭
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

國家石油公司IPO定案 但沙國股市不漲反跌

2019-11-03 20:21

新興市場的央行降息救經濟 比歐美央行更積極

2019-11-03 19:54

產業研究院報告：南韓半導體出口明年預期回升

2019-11-03 16:47

13歲少女打敗馬斯克？她的設計比超迴路列車還厲害！

2019-11-03 14:22

國際財經市場未來一周展望

2019-11-03 13:29

脫歐搞不定 英聲請破產人數攀10年新高

2019-11-03 13:29

澳洲財富12年增9成 富人越富 庶民倒退嚕

2019-11-03 13:29

無印良品、優衣庫強打新疆棉 惹怒澳洲維權人士

2019-11-03 13:29

影／毛孩誤被關門外 放大招按門鈴叫醒主人開門

2019-11-03 12:36

英國是否用華為5G 延至下屆政府決定

2019-11-03 12:13

澳洲財富12年成長90.5%！普通人卻倒退嚕

2019-11-03 09:51

星期人物／親和型戰將 杜納何要幫Nike轉型

2019-11-03 00:40

蘋果進口陸製產品 申請11項豁免關稅

2019-11-02 23:38

蘋果股價、市值 創新高

2019-11-02 23:37

波克夏Q3營業利益 創新高

2019-11-02 23:23

南非信評展望 穆迪降至負向

2019-11-02 23:23

亞馬遜購物季活動開跑

2019-11-02 23:23

智利取消APEC峰會 一次搞懂會議單字

2019-11-02 23:23

英保守黨政策大轉彎 禁水力裂解法開採油氣

2019-11-02 23:23

Apple Card到底多成功？高盛首份申報資料露端倪

2019-11-02 22:39

想為比爾蓋茲工作 至少要先念這兩本書

2019-11-02 22:20

美國人「性」致缺缺 恐導致經濟衰退

2019-11-02 20:02

美股三大指數周線收漲 下周展望樂觀

2019-11-02 19:30

李開復看美中5G爭霸 迫使各國選邊站

2019-11-02 19:00

南韓出口降幅 四年來最大

2019-11-01 23:15

東亞峰會 川普連三年缺席

2019-11-01 23:15

葛林斯班：美經濟衰退…還早

2019-11-01 23:15

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

2019-11-03 10:32

單車妹豐滿上圍撐爆緊身衣！網友暴動：風阻好大

2019-11-02 23:11

英貨櫃39屍越南籍 陸官媒批照出外媒醜陋面目

2019-11-03 17:56

想為比爾蓋茲工作 至少要先念這兩本書

2019-11-02 22:20

駐日美軍戰機部隊軍紀渙散 飛行員在飛行時看書、自拍

2019-11-03 09:42

父與女兒失散14年後重逢失蹤 1年後驚變「嫩妻」

2019-11-03 11:54

13歲少女打敗馬斯克？她的設計比超迴路列車還厲害！

2019-11-03 14:22

憂極右勢力 德東大城德勒斯登宣布「納粹緊急狀態」！

2019-11-03 08:47

紐時分析川普1.1萬推文：半數在攻擊但經常讚揚一個人

2019-11-03 11:07

比閻王還厲害 這國科學家可推測你還能活多久

2019-11-02 22:44

逆轉！英貨櫃39屍案 全是越南人

2019-11-03 00:38

影／毛孩誤被關門外 放大招按門鈴叫醒主人開門

2019-11-03 12:36

北印度空汙世界最嚴重 鄭明典：不是沙塵暴而是人為

2019-11-03 07:59

沖繩首里城大火 日警：縱火可能性不高

2019-11-02 22:37

Apple Card到底多成功？高盛首份申報資料露端倪

2019-11-02 22:39

輕視亞洲？東盟峰會開幕 美代表團降級引關注

2019-11-03 14:59

影／黑熊母子打劫偷糖吃 小熊慘遭鎖車內

2019-11-03 17:37

頻頻被問長壽秘訣 馬哈迪計畫撰寫養生之道

2019-11-02 23:02

贏太多也有事！紐約高中美式足球隊教練被罰禁賽

2019-11-03 14:46

1週內第2次 川普看比賽再遭觀眾狂噓

2019-11-03 17:49

中風失語老奶奶 慈濟義診後開口說話了

2019-11-03 00:36

太空中可以烤餅乾了！烤箱出發前往太空站

2019-11-03 08:17

強生：遺憾未如期實現脫歐承諾 川普脫歐協議看法錯誤

2019-11-03 17:42

無印良品和優衣庫強打「新疆棉」 遭澳洲維權人士痛批

2019-11-03 09:47

波克夏Q3營業利益 創新高

2019-11-02 23:23

蘋果進口陸製產品 申請11項豁免關稅

2019-11-02 23:38

志同道合！李奧納多讚瑞典環保少女「時代領袖」

2019-11-03 17:58

澳洲財富12年成長90.5%！普通人卻倒退嚕

2019-11-03 09:51

爭獨立 蘇格蘭最大城集會造勢

2019-11-03 15:01

南非信評展望 穆迪降至負向

2019-11-02 23:23

112求援國際 港人籲法國水砲車禁賣香港

2019-11-03 08:15

美大選倒數1年 川普猛打經濟牌

2019-11-03 00:34

員工搞烏龍 福來雞備戰「三明治節」 突發現這天公休

2019-11-03 12:57

英國脫歐不確定性影響 申請破產人數創10年新高

2019-11-03 09:49

情侶命案蒐證 警求助亞馬遜Alexa

2019-11-03 12:55

川普的美墨邊牆 走私者用電鋸可輕鬆切穿

2019-11-03 13:20

星期人物／親和型戰將 杜納何要幫Nike轉型

2019-11-03 00:40

影／卡車上鎖一周獲救 9隻老虎逃過「馬戲團人生」

2019-11-03 17:37

男冤獄20年控告檢方 未來將助被誤判者平反

2019-11-03 13:02

暖化影響比預期大 聯合國秘書長籲亞洲少建燃煤電廠

2019-11-03 19:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top