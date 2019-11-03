國家石油公司IPO定案 但沙國股市不漲反跌
2019-11-03 20:21
經濟日報 編譯黃嘉洵
／綜合外電
醞釀至少三年的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的上市案，終於獲准啟動股票首次公開發行（IPO）進程，由於這只是再次證實投資人已知的消息，並未激勵沙國股市，沙國證交所全股指數盤中挫跌2.4%。
在獲准上市後，Aramco很可能於年底以前在當地證交所掛牌 。投資人正在出售沙國股票，以迎接這樁可望成為史上最大的IPO。儘管新興市場股市10月表現為2015年以來最佳，但沙國股市上月跌4.3%，在全球股市敬陪末座。
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Aramco的石油產量高居全球十分之一，去年淨利1,110億美元，高居全球之冠。該公司正瞄準2兆美元估值（蘋果的一倍），但據悉沙國為確保成功上市，已準備接受介於1.6兆至1.8兆美元的估值。
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