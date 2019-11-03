親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

英貨櫃39屍全為越南籍 陸官媒批照出外媒醜陋面目

闖機場起落架外籍男疑為俄羅斯人 法院裁定收押

新興市場的央行降息救經濟 比歐美央行更積極

2019-11-03 19:54經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

新興市場的貨幣決策官員為提振國內經濟，在10月進一步降息，而且降息的次數與幅度均超前美國聯準會（Fed）等主要國家央行。

路透分析了37個開發中經濟體的央行貨幣決策後發現，繼9月淨降息11次後，10月淨降息9次，為新興市場連續第九個月實施寬鬆，也是2013年以來最長的寬鬆周期。

新興市場的貨幣決策官員為提振國內經濟，紛紛在10月進一步降息，腳步超前美國聯準會...
新興市場的貨幣決策官員為提振國內經濟，紛紛在10月進一步降息，腳步超前美國聯準會（Fed）在內的主要央行。路透
分享

新興市場聯準會
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

13歲少女打敗馬斯克？她的設計比超迴路列車還厲害！

2019-11-03 14:22

國際財經市場未來一周展望

2019-11-03 13:29

脫歐搞不定 英聲請破產人數攀10年新高

2019-11-03 13:29

澳洲財富12年增9成 富人越富 庶民倒退嚕

2019-11-03 13:29

無印良品、優衣庫強打新疆棉 惹怒澳洲維權人士

2019-11-03 13:29

影／毛孩誤被關門外 放大招按門鈴叫醒主人開門

2019-11-03 12:36

英國是否用華為5G 延至下屆政府決定

2019-11-03 12:13

澳洲財富12年成長90.5%！普通人卻倒退嚕

2019-11-03 09:51

星期人物／親和型戰將 杜納何要幫Nike轉型

2019-11-03 00:40

蘋果進口陸製產品 申請11項豁免關稅

2019-11-02 23:38

蘋果股價、市值 創新高

2019-11-02 23:37

波克夏Q3營業利益 創新高

2019-11-02 23:23

南非信評展望 穆迪降至負向

2019-11-02 23:23

亞馬遜購物季活動開跑

2019-11-02 23:23

智利取消APEC峰會 一次搞懂會議單字

2019-11-02 23:23

英保守黨政策大轉彎 禁水力裂解法開採油氣

2019-11-02 23:23

Apple Card到底多成功？高盛首份申報資料露端倪

2019-11-02 22:39

想為比爾蓋茲工作 至少要先念這兩本書

2019-11-02 22:20

美國人「性」致缺缺 恐導致經濟衰退

2019-11-02 20:02

美股三大指數周線收漲 下周展望樂觀

2019-11-02 19:30

李開復看美中5G爭霸 迫使各國選邊站

2019-11-02 19:00

南韓出口降幅 四年來最大

2019-11-01 23:15

東亞峰會 川普連三年缺席

2019-11-01 23:15

葛林斯班：美經濟衰退…還早

2019-11-01 23:15

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

2019-11-03 10:32

單車妹豐滿上圍撐爆緊身衣！網友暴動：風阻好大

2019-11-02 23:11

英貨櫃39屍越南籍 陸官媒批照出外媒醜陋面目

2019-11-03 17:56

想為比爾蓋茲工作 至少要先念這兩本書

2019-11-02 22:20

駐日美軍戰機部隊軍紀渙散 飛行員在飛行時看書、自拍

2019-11-03 09:42

父與女兒失散14年後重逢失蹤 1年後驚變「嫩妻」

2019-11-03 11:54

13歲少女打敗馬斯克？她的設計比超迴路列車還厲害！

2019-11-03 14:22

憂極右勢力 德東大城德勒斯登宣布「納粹緊急狀態」！

2019-11-03 08:47

紐時分析川普1.1萬推文：半數在攻擊但經常讚揚一個人

2019-11-03 11:07

比閻王還厲害 這國科學家可推測你還能活多久

2019-11-02 22:44

逆轉！英貨櫃39屍案 全是越南人

2019-11-03 00:38

北印度空汙世界最嚴重 鄭明典：不是沙塵暴而是人為

2019-11-03 07:59

英貨櫃39屍案逆轉 死者都是越南人

2019-11-02 21:31

沖繩首里城大火 日警：縱火可能性不高

2019-11-02 22:37

影／毛孩誤被關門外 放大招按門鈴叫醒主人開門

2019-11-03 12:36

Apple Card到底多成功？高盛首份申報資料露端倪

2019-11-02 22:39

頻頻被問長壽秘訣 馬哈迪計畫撰寫養生之道

2019-11-02 23:02

贏太多也有事！紐約高中美式足球隊教練被罰禁賽

2019-11-03 14:46

輕視亞洲？東盟峰會開幕 美代表團降級引關注

2019-11-03 14:59

影／黑熊母子打劫偷糖吃 小熊慘遭鎖車內

2019-11-03 17:37

中風失語老奶奶 慈濟義診後開口說話了

2019-11-03 00:36

美大選倒數1年！共和黨川普獨秀 民主黨仍陷路線之爭

2019-11-02 22:00

太空中可以烤餅乾了！烤箱出發前往太空站

2019-11-03 08:17

1週內第2次 川普看比賽再遭觀眾狂噓

2019-11-03 17:49

無印良品和優衣庫強打「新疆棉」 遭澳洲維權人士痛批

2019-11-03 09:47

波克夏Q3營業利益 創新高

2019-11-02 23:23

蘋果進口陸製產品 申請11項豁免關稅

2019-11-02 23:38

強生：遺憾未如期實現脫歐承諾 川普脫歐協議看法錯誤

2019-11-03 17:42

澳洲財富12年成長90.5%！普通人卻倒退嚕

2019-11-03 09:51

爭獨立 蘇格蘭最大城集會造勢

2019-11-03 15:01

南非信評展望 穆迪降至負向

2019-11-02 23:23

志同道合！李奧納多讚瑞典環保少女「時代領袖」

2019-11-03 17:58

112求援國際 港人籲法國水砲車禁賣香港

2019-11-03 08:15

美大選倒數1年 川普猛打經濟牌

2019-11-03 00:34

員工搞烏龍 福來雞備戰「三明治節」 突發現這天公休

2019-11-03 12:57

英國脫歐不確定性影響 申請破產人數創10年新高

2019-11-03 09:49

情侶命案蒐證 警求助亞馬遜Alexa

2019-11-03 12:55

川普的美墨邊牆 走私者用電鋸可輕鬆切穿

2019-11-03 13:20

星期人物／親和型戰將 杜納何要幫Nike轉型

2019-11-03 00:40

男冤獄20年控告檢方 未來將助被誤判者平反

2019-11-03 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top