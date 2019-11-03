13歲少女打敗馬斯克？她的設計比超迴路列車還厲害！
2019-11-03 14:22
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
紐約13歲少女卡羅琳．克契立（Caroline Crouchley）設計出一個可能比超迴路列車（Hyperloop）還厲害的設計，她的想法還在年度「發現教育3M青年科學家挑戰賽」獲得第二名。
CNN報導，很多企業想把特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）超迴路列車想法付諸行動，但這個時速高達約965公里、運行在低壓、鋼管內的超迴路列車，可能離實現還有一大段距離。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
不過，少女克契立想出了一個可能比超迴路列車更經濟且環境友善的列車。
克契立的概念是在列車旁邊加設氣動管道，磁鐵會穿梭在這些真空管道內，並且透過磁鐵手臂與列車相連，牽動列車在現有的軌道上運行。
這項系統會利用現存的列車軌道，因此可以降低基礎建設預算，並且消除超迴路列車造成乘客在真空中推進的潛在安全風險。
克契立設計中，列車不需使用柴油或是電動馬達，因此列車重量更輕也提高燃料效率。這對克契立來說特別重要，她希望針對氣候危機想出因應對策。
她向CNN表示，「我想要在交通方面努力，我們可以讓火車更有效率，我們可以降低路上汽車、卡車、巴士的數量。」而啟發她有如此靈感的是她的家人，她的家人經常坐火車到紐約市。
克契立說，「我得到靈感後，在設計、迴路列車、磁浮列車上做了很多研究，我把設計雛形在紙上畫下來後，透過Autodesk Inventor電腦程式設計出來」。
她說，「我的設計比現在列車科技更便宜且有效率，比超迴路列車還安全。我的設計百分之百依賴再生能源，撇除柴油或電動引擎，列車會更輕，因此會移動的更快速」。
留言