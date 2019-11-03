13歲少女打敗馬斯克？她的設計比超迴路列車還厲害！

2019-11-03 14:22 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



紐約13歲少女卡羅琳．克契立（Caroline Crouchley）設計出一個可能比超迴路列車（Hyperloop）還厲害的設計，她的想法還在年度「發現教育3M青年科學家挑戰賽」獲得第二名。

CNN報導，很多企業想把特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）超迴路列車想法付諸行動，但這個時速高達約965公里、運行在低壓、鋼管內的超迴路列車，可能離實現還有一大段距離。

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不過，少女克契立想出了一個可能比超迴路列車更經濟且環境友善的列車。

克契立的概念是在列車旁邊加設氣動管道，磁鐵會穿梭在這些真空管道內，並且透過磁鐵手臂與列車相連，牽動列車在現有的軌道上運行。

這項系統會利用現存的列車軌道，因此可以降低基礎建設預算，並且消除超迴路列車造成乘客在真空中推進的潛在安全風險。

克契立設計中，列車不需使用柴油或是電動馬達，因此列車重量更輕也提高燃料效率。這對克契立來說特別重要，她希望針對氣候危機想出因應對策。

她向CNN表示，「我想要在交通方面努力，我們可以讓火車更有效率，我們可以降低路上汽車、卡車、巴士的數量。」而啟發她有如此靈感的是她的家人，她的家人經常坐火車到紐約市。

克契立說，「我得到靈感後，在設計、迴路列車、磁浮列車上做了很多研究，我把設計雛形在紙上畫下來後，透過Autodesk Inventor電腦程式設計出來」。