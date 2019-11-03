影／毛孩誤被關門外 放大招按門鈴叫醒主人開門

2019-11-03 12:36 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國喬治亞州有隻毛小孩，10月29日不小心被飼主給關在門外，發現主人一直沒有來幫牠開門後，乾脆自己按門鈴，可愛的過程全被門鈴上的監視器給拍攝下來。

綜合外媒報導，這隻聰明絕頂的狗狗名為「Chika」，是隻拉不拉多混血。10月29日當天不小心被睡前鎖門的飼主羅伯和安琪拉芙克斯給關在門外。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Chika在門外待到凌晨2點，發現都沒有人來幫牠開門後，幹脆自己站起來按門鈴。

門鈴上的監視器畫面可見，Chika站了起來，然後用鼻子去按門鈴。按完門鈴後等了一下，屋內似乎沒反應，於是Chika又站起來，這次用前爪再按了一次門鈴。

飼主羅伯和安琪拉芙克斯表示，並沒有聽到門鈴，但最後也想起來不小心把狗給關門外，於是趕緊起來放牠進屋。事後調閱監視器時才發現，Chika居然會自己按門鈴。

Chika的表現讓網友大讚「超級聰明！牠身體裡是不是有住人？」、「要是我晚回家還敢這樣，可能會被我爸打死。」