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影／毛孩誤被關門外 放大招按門鈴叫醒主人開門

2019-11-03 12:36聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國喬治亞州有隻毛小孩，10月29日不小心被飼主給關在門外，發現主人一直沒有來幫牠開門後，乾脆自己按門鈴，可愛的過程全被門鈴上的監視器給拍攝下來。

綜合外媒報導，這隻聰明絕頂的狗狗名為「Chika」，是隻拉不拉多混血。10月29日當天不小心被睡前鎖門的飼主羅伯和安琪拉芙克斯給關在門外。

Chika在門外待到凌晨2點，發現都沒有人來幫牠開門後，幹脆自己站起來按門鈴。

門鈴上的監視器畫面可見，Chika站了起來，然後用鼻子去按門鈴。按完門鈴後等了一下，屋內似乎沒反應，於是Chika又站起來，這次用前爪再按了一次門鈴。

飼主羅伯和安琪拉芙克斯表示，並沒有聽到門鈴，但最後也想起來不小心把狗給關門外，於是趕緊起來放牠進屋。事後調閱監視器時才發現，Chika居然會自己按門鈴。

Chika的表現讓網友大讚「超級聰明！牠身體裡是不是有住人？」、「要是我晚回家還敢這樣，可能會被我爸打死。」

門鈴毛小孩
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