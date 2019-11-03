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英國是否用華為5G 延至下屆政府決定

2019-11-03 12:13世界日報 中國新聞組／北京3日電

華為是5G的霸主。美聯社
華為是5G的霸主。美聯社
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英國議會外交委員會敦促下，英國政府再次推遲了是否允許華為參加5G網路建設的決定。外委會說，該決定事關重大外交政策和西方情報合作問題。

BBC報導，英國推遲了關於是否允許華為參加英國5G網路建設的決定，要等下一屆政府決定。文化大臣摩根1日證實了上述決定，英國將在12月12日大選後才進行所謂「電訊供應鏈審核」，其中包括華為參加5G網路的決定。

華為被指同北京當局關係密切，一些批評者指，華為的技術設備可能被用來做針對西方的間諜活動。

華為一直否認上述指稱，堅持說華為公司嚴格遵守所在國的法律。

英國議會下院外交事務委員會的主席圖根哈特就華為問題致函問詢，文化大臣摩根回應說：「雖然本屆政府願意在秋天就此次審查作出結論，但是大選的時間安排和選區前時間緊迫令此計畫不可能實現。」

他說，「因此把決定留給下屆政府。我期望將來的政府會在適當時機作出決定並通知議會他們的決定」。

關於是否允許華為參加英國5G網路的決定已經從7月被推遲，當時英國政府表示，因為美國政府因為安全擔憂對華為實行貿易制裁造成了許多不確定因素，因此不能做出最後決定。

目前主要的網路運營商已經開始在英國各地建設5G基礎設施。

英國北京摩根
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