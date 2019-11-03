澳洲財富12年成長90.5%！普通人卻倒退嚕
2019-11-03 09:51
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
根據Roy Morgan的財富報告，澳洲過去12年來全民淨財富成長90.5%，但利益分配不平均，富人愈來愈有錢，普通人的財富縮水。
淨財富是指資產總值扣掉債務，例如房貸。澳洲新聞網報導，如果計入消費者物價指數（CPI）因素，澳洲2007至2019年財富仍然成長47.6%。整體來說，澳洲人財富成長，然而，如果觀察中位數（代表普通澳洲人的財富），會得到不一樣的結果。
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澳洲淨財富中位數為170萬澳幣（約新台幣3643萬元），自2007年來成長26.3%，若把CPI算進去，澳洲人財富其實負成長2.2%，這顯示澳洲淨財富並沒有平均分配。
假如將澳洲人依照淨財富分成10個層級（第10級為最富裕組別），最富有的人自2007年來財富成長60%，平均總值從120萬增至190萬澳幣。澳洲最貧困10%族群的財富雖然也增加，從負2萬成長至負1萬9000元澳幣，依然是負值。
平均來說，後段班（較貧窮）澳洲人的財富成長27%，前段班（較富裕）澳洲人的財富則成長58.7%。
根據報導，澳洲最有錢10%族群的淨財富占澳洲47%，但後段班50%的人只擁有全國3.6%的淨財富。
富人資產成長如此多的原因之一是，人口成長及資金隨之流入房地產市場。房地產是澳洲財富上升的主要關鍵。
研究學家樂維因（Michele Levine）描述這個現象很極端，澳洲人財富成長同時，有錢人愈來愈有錢， 窮人卻倒退嚕。
樂維因認為貧富不均可能導致社會不信任感和國家脆弱，財富較少的民眾不該被看成「一群都一樣的窮人」。她說，這些人可能包括從來沒有機會買屋置產、沒有錢存退休金的人、目前缺錢的學生、剛成家生子的年輕夫婦，澳洲需要透過不同政策解決不同民眾需求。
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