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Apple Card到底多成功？高盛首份申報資料露端倪

2019-11-02 22:39經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

高盛集團主管對他們近來聲稱「蘋果Apple Card是銀行業有史以來發行最成功的卡」的說詞始終含糊其辭，但本周的申報資料讓外界能首次一窺這家銀行大張其詞是否屬實。

據此申報資料，在Apple Card正式發行的上季，高盛集團在9月30日前共提供給蘋果顧客約100億美元的信用額度，已申辦Apple Card的顧客共已貸款7.36億美元。不過，因為大多數銀行不會個別公布信用卡的表現，所以很難做比較。

這張信用卡是高盛集團近來為了將注意力轉向大眾消費者所做的積極動作之一。高盛過去逾一世紀來都在迎合大企業和大型投資人。合作夥伴蘋果設法淡化高盛這家投資銀行所扮演的角色，蘋果在這項商品的宣傳詞是這麼說的：「這是一張新形態的信用卡，由蘋果所創，而非銀行。」

隨著Apple Card的發行，高盛已對旗下線上貸款品牌Marcus的無擔保個人信貸踩了煞車。財務長謝爾上月表示，由於已和Apple Card合作的關係，正刻意放慢這事業成長。

高盛上週申報資料顯示，該公司在9月底前提供給Apple Card用戶的信用額度已...
高盛上週申報資料顯示，該公司在9月底前提供給Apple Card用戶的信用額度已達100億美元，多少可反映這張卡的成功程度。路透
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