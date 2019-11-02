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想為比爾蓋茲工作 至少要先念這兩本書

2019-11-02 22:20經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

微軟創辦人比爾蓋茲很愛看書，也常推薦他讀後覺得發人深省的書，而對於想進微軟或蓋茲基金會工作的人來說，以下可說是必讀的書單。

蓋茲上月2日在高中母校Lakeside School致詞時表示，如果想進微軟或蓋茲基金會工作，念過這兩本書是「最基本的」，分別是「真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好」，以及「人性中的良善天使：暴力如何從我們的世界中逐漸消失」。

根據蓋茲去年的部落格貼文，「真確」是談生活如何變好以及世界哪裡需要改善，這與基金會的工作、即改善開發中國家人民的健康及福利息息相關。事實上，這本書是蓋茲最愛的書之一，去年他送出這本書可下載的電子書版本給每位大專畢業生。他認為。這本書每個人應該都要看過，但社會新鮮人將特別受用。

蓋茲於另一篇貼文表示，「人性中的良善天使」談的是暴力，而必須瞭解暴力才能創造更祥和的社會。他在母校致詞時說，看完書後，還要自問能夠做出什麼回應。

蓋茲說，基金會除了喜歡雇用擁有多元技能的人，對世界的好奇心也很重要，且對於學習也必須孜孜不倦、並隨時補充新知。

比爾蓋茲。歐新社。
比爾蓋茲。歐新社。
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