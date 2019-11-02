白宮貿易顧問: 需3階段協議處理中國7大罪 2019-11-02 20:46
聯合報 編譯
張佑生
╱即時報導
美國國家貿易委員會主任、
貿易顧問 白宮 （Peter Navarro）1日接受美國福斯財經新聞台訪問時表示，美國和中國在完成第一階段貿易協議的道路上進展順利，但還需要另外兩個階段來解決中國的「7個結構性大罪」，納瓦羅刻意用「大罪」（deadly sins）來形容美國要求中國結構性改革的問題。 納瓦羅
納瓦羅說，美中協議的關鍵是一個執行機制，它允許美國對任何違反協議的行為徵收關稅，而不用擔心遭到
方面的報復。納瓦羅說，「我們需要三個階段性協議，來應對中國的這七個致命的結構性問題。」（"To be clear, we're going to need three phases of the deal to deal with all the seven, what I call, structurally deadly sins in China."） 北京 納瓦羅是對美國中貿易政策的大鷹派。美聯社 分享 剩餘的活動金幣 枚
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