白宮貿易顧問: 需3階段協議處理中國7大罪

2019-11-02 20:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



美國國家貿易委員會主任、白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)1日接受美國福斯財經新聞台訪問時表示,美國和中國在完成第一階段貿易協議的道路上進展順利,但還需要另外兩個階段來解決中國的「7個結構性大罪」,納瓦羅刻意用「大罪」(deadly sins)來形容美國要求中國結構性改革的問題。

納瓦羅說,美中協議的關鍵是一個執行機制,它允許美國對任何違反協議的行為徵收關稅,而不用擔心遭到北京方面的報復。納瓦羅說,「我們需要三個階段性協議,來應對中國的這七個致命的結構性問題。」("To be clear, we're going to need three phases of the deal to deal with all the seven, what I call, structurally deadly sins in China.") 納瓦羅是對美國中貿易政策的大鷹派。美聯社 分享 facebook