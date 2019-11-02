美國人「性」致缺缺 恐導致經濟衰退

2019-11-02 20:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



政治與經濟分析師諾瓦克於CNBC撰文指出，美國人減少性愛，恐成經濟問題。

他說，忘掉貿易戰、自動化、甚至技能落差吧，美國經濟真正的威脅，在於美國人不想溫存。

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更直白一點的說法，是對性愛興趣缺缺。不斷有報告指出 ，美國陷入性愛衰退（Sexual Recession），將對房地產、服飾、保險套等廣大產業造成莫大衝擊。

然而，這有點像是先有雞，還是先有蛋的問題：美國面臨經濟挑戰，是因為美國年輕人較少恩愛？或是美國年輕人較少恩愛，正是因為他們面臨獨有的經濟難題？

以去年的人口普查報告而言，應該是後者。千禧世代要結婚及投入一場認真的關係前，必須確保經濟穩定。根據數據，數百萬在金融海嘯時成年的千禧世代，對投入婚姻及性愛裹足不前。而在大蕭條時期，1936年的美國出生率降至歷史低點。由於當時生育控制較不普及，因此可假設美國人當時較少做愛。

但美國經濟已成長超過十年，30歲以下者成年時期幾乎都沒經歷過衰退。然而，儘管經濟復甦，報告仍顯示美國人減少性愛，對這個現象則有多種解釋。

有些專家聚焦在千禧世代的學貸負擔更重，使其財務狀況比前一世代在相同年齡時惡劣。然而對23歲至38歲的年齡層而言，除了學貸之外，還有卡債的問題。而性愛率降低，與結婚率降低有正相關。

更少人外出約會，導致性愛率及結婚率下降，自然使得出生的孩子變少，壓低整體經濟需求。而近來幾項調查將性愛率與結婚率的下降歸咎給新科技，從線上成人片到電玩，乃至社群媒體，都成了人際互動的替代品，對男人而言尤其是如此。

根據康乃爾大學調查，女性仍覺得富有的男性具吸引力。因此，儘管女性在職場愈來愈嶄露頭角，但仍覺得富裕男性更具吸引力，因此男性會藉由成人片、電玩等娛樂逃避壓力，藉以取代以往與女性交流獲得的滿足。而這種想與他人親密接觸的原始衝動，以及必須付出的心力，正是人類發展文明以來重要的經濟要素。