美股三大指數周線收漲 下周展望樂觀
2019-11-02 19:30
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
美股三大指數周線收高，主因企業財報出色、經濟數據強勁以及美中貿易協議樂觀進展；標普500指數在五個交易日內三度改寫收盤新高，那斯達克連五周上漲，道瓊指數逼近紀錄高點。下周邁入歷來股市線強勁的11月，美股可望繼續上揚。
道瓊工業指數周五收漲300.86點或1.11%，報27,347.09點，周線收漲1.44%；標普500指數周五收漲29.36點或0.97%，漲至3066.92點，周線上揚1.47%。那斯達克指數上漲94.04點或1.13%，報8,386.40點，周線漲1.74%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
美國10月就業成長放緩速度低於預期，通用汽車罷工的衝擊，被勞工動市場其他領域的成長抵銷；另外，8月及9月的就業成長則優於預期。美國銀行財富管理策略師卡拉維茲表示：「就業數據反映經濟的韌性，使投資人疑慮緩解，願意進入風險資產。」
蘋果公司股價周五再創新高，收漲2.84%至每股255.82美元，是近幾個月來第八次改寫收盤高點。市場看好iPhone需求，也對影音串流服務Apple TV+樂觀期待。蘋果先前發布營收警訊後，股價在今年1月3日跌至21個月低點，但其後至今累計上漲78%，也再次奪回全球市值最高上市公司頭銜，估達.13兆美元，小幅領先微軟（約1.09兆美元）。
展望下周，企業財報可望推升美股；只要美中貿易談判的進展持續，美股料將繼續挑戰紀錄新高。
投資人將密切關注下周經濟數據，最重要的是ISM服務業採購經理人指數（PMI）。此外，下周另有80家標普500指數成分股企業公布財報，包括迪士尼、新聞集團和晶片大廠高通。
留言