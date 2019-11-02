美股三大指數周線收漲 下周展望樂觀

2019-11-02 19:30 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股三大指數周線收高，主因企業財報出色、經濟數據強勁以及美中貿易協議樂觀進展；標普500指數在五個交易日內三度改寫收盤新高，那斯達克連五周上漲，道瓊指數逼近紀錄高點。下周邁入歷來股市線強勁的11月，美股可望繼續上揚。

道瓊工業指數周五收漲300.86點或1.11%，報27,347.09點，周線收漲1.44%；標普500指數周五收漲29.36點或0.97%，漲至3066.92點，周線上揚1.47%。那斯達克指數上漲94.04點或1.13%，報8,386.40點，周線漲1.74%。

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美國10月就業成長放緩速度低於預期，通用汽車罷工的衝擊，被勞工動市場其他領域的成長抵銷；另外，8月及9月的就業成長則優於預期。美國銀行財富管理策略師卡拉維茲表示：「就業數據反映經濟的韌性，使投資人疑慮緩解，願意進入風險資產。」

蘋果公司股價周五再創新高，收漲2.84%至每股255.82美元，是近幾個月來第八次改寫收盤高點。市場看好iPhone需求，也對影音串流服務Apple TV+樂觀期待。蘋果先前發布營收警訊後，股價在今年1月3日跌至21個月低點，但其後至今累計上漲78%，也再次奪回全球市值最高上市公司頭銜，估達.13兆美元，小幅領先微軟（約1.09兆美元）。

展望下周，企業財報可望推升美股；只要美中貿易談判的進展持續，美股料將繼續挑戰紀錄新高。