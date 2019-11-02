曾料見金融海嘯的他警告：海嘯恐再席捲美國房市
美國房市面臨氣候變遷的衝擊，但這種風險卻被低估，令人聯想起2008年次級房貸拖垮美國房市的教訓 —同時也提供放空人士獲利機會。
這正是柏特（David Burt）的看法。柏特曾服務於Cornwall Capital，這家公司在十年前及時躲過金融海嘯劫難，相關往事在作家麥可路易斯（Michael Lewis）的小說《大賣空》（The Big Short）裡有記載，該書也已被改編成電影。
柏特最近接受Vice.com訪問時示警：氣候變遷可能掀起下一波金融海嘯。他指出，氣候變遷與次貸放款有一些可相提並論之處：
柏特說：「有許多類似點。不動產價格錯配的問題很大。核心問題都潛在許多相同的風險。許多不動產價值被大幅高估，衍生了許多相關的風險，最大風險是法拍危機捲土重來。當然，導致此刻價格錯配的原因不同，但就規模來看卻相當類似，甚至規模可能還更大。」
柏特警告，最快明年初，就可能冒出第一波重大的市場漣漪。
柏特曾在Cornwall Capital擔任顧問，當時這家公司放空次貸市場賺了約8,000萬美元，全身而退。次貸市場最終崩塌、拖垮美國房市，吸引一些投資人在斷垣殘壁瓦礫堆中挖寶。路易斯筆下對Cornwall有大篇幅敘述，柏特的一位同事也在搬上銀幕的「大賣空」片中扮演一角，由影星布萊德彼特飾演。
柏特如今擔任一家投資公司的負責人，他認為氣候變遷帶給房地產業的風險被輕忽—在興建、買賣、租出不動產時，未把海平面升高和內陸淹水的風險納入考量—而這提供一種獲利機會。
財經新聞網站MarketWatch報導，每年撥給美國沿岸房屋的貸款價值約600億美元至1,000億美元。根據環保智庫憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）發布的海平面估測報告，未來30年內，約有31.1萬棟現有的沿岸房屋將一再面臨淹水或全毀。這意味人口多的加州、德州、佛州、馬里蘭州、新澤西州和紐約州，以及退休目的地如南、北卡羅萊納州，都可能受影響。
最近一篇學術報告指出，自2006年以來，投保洪災保險的保單數量與總值已下滑，意味購置沿岸地區房地產的房貸戶，可能尤其面臨房貸債務違約風險升高。
柏特表示，他預見獲利機會，但也希望敲響警鐘，喚醒民眾提高警覺。他說：「我們不知天災會有多嚴重。與房屋價值下跌相比，氣候變遷相關風險嚴重多了，有些風險更是非常駭人。」
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