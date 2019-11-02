曾料見金融海嘯的他警告：海嘯恐再席捲美國房市

2019-11-02 17:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國房市面臨氣候變遷的衝擊，但這種風險卻被低估，令人聯想起2008年次級房貸拖垮美國房市的教訓 —同時也提供放空人士獲利機會。

這正是柏特（David Burt）的看法。柏特曾服務於Cornwall Capital，這家公司在十年前及時躲過金融海嘯劫難，相關往事在作家麥可路易斯（Michael Lewis）的小說《大賣空》（The Big Short）裡有記載，該書也已被改編成電影。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

柏特最近接受Vice.com訪問時示警：氣候變遷可能掀起下一波金融海嘯。他指出，氣候變遷與次貸放款有一些可相提並論之處：

柏特說：「有許多類似點。不動產價格錯配的問題很大。核心問題都潛在許多相同的風險。許多不動產價值被大幅高估，衍生了許多相關的風險，最大風險是法拍危機捲土重來。當然，導致此刻價格錯配的原因不同，但就規模來看卻相當類似，甚至規模可能還更大。」

柏特警告，最快明年初，就可能冒出第一波重大的市場漣漪。

柏特曾在Cornwall Capital擔任顧問，當時這家公司放空次貸市場賺了約8,000萬美元，全身而退。次貸市場最終崩塌、拖垮美國房市，吸引一些投資人在斷垣殘壁瓦礫堆中挖寶。路易斯筆下對Cornwall有大篇幅敘述，柏特的一位同事也在搬上銀幕的「大賣空」片中扮演一角，由影星布萊德彼特飾演。

柏特如今擔任一家投資公司的負責人，他認為氣候變遷帶給房地產業的風險被輕忽—在興建、買賣、租出不動產時，未把海平面升高和內陸淹水的風險納入考量—而這提供一種獲利機會。

財經新聞網站MarketWatch報導，每年撥給美國沿岸房屋的貸款價值約600億美元至1,000億美元。根據環保智庫憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）發布的海平面估測報告，未來30年內，約有31.1萬棟現有的沿岸房屋將一再面臨淹水或全毀。這意味人口多的加州、德州、佛州、馬里蘭州、新澤西州和紐約州，以及退休目的地如南、北卡羅萊納州，都可能受影響。

最近一篇學術報告指出，自2006年以來，投保洪災保險的保單數量與總值已下滑，意味購置沿岸地區房地產的房貸戶，可能尤其面臨房貸債務違約風險升高。