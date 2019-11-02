影／同時打給兩家競爭披薩店訂餐 網友惡搞意外掀戰火
2019-11-02 16:19
聯合報 編譯梁采蘩
／即時報導
美國德州休士頓市一名網友惡作劇，同時打給達美樂及Papa John's訂披薩，並讓兩家店員接聽彼此，本來用意是想錄下爆笑過程，結果卻意外引發兩名店員火爆互嗆，甚至要約出來單挑。
電話剛接通時，兩位店員還一頭霧水，直到Papa John's店員先聽出對方是來自達美樂，而且餐點價格還比自家硬是便宜1美元，認為達美樂刻意削價競爭，還故意打來挑釁，於是開始頻頻以F開頭的髒話問候對方，影片最終就在兩人激烈互嗆中結束，錄下這段惡作劇的網友梅西克（Blake Messick）毫無插嘴的餘地。
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20歲的梅西克表示，這個惡作劇靈感是來自幾年前，他說：「希望這兩家連鎖店都別生氣，也希望他們理解這個幽默，並且接受這場免費公關宣傳。」
有網友看過影片後表示，兩家披薩店應該給他們忠誠的員工都加薪；不過有網友也表示，雙方可能是串通好一起打廣告。
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