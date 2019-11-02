Google：Fitbit數據不做廣告用途 但還能拿來幹嘛？
Google公司1日宣布，將以21億美元收購智慧型手表廠商Fitbit，向健康市場邁出一大步。不過，此舉恐引發外界反彈。
根據Vox報導，Google購併Fitbit引發數據安全疑慮，Google表示，不會將Fitbit健康數據作為廣告用途，卻沒有說明可能將數據用在何處。
Google在其部落格表示，購併Fitbit讓Google投資更多在自家穿戴裝置作業系統WearOS上。目前為止，Google只有穿戴裝置作業系統，未自行生產智慧手表。
購併案恐影響2500萬名Fitbit使用者，他們的資料將操控在全球最大且最強之一的科技公司手裡。Fitbit追蹤非常私人的數據，包括運動、飲食、體重、睡眠等。這些數據提供個人生活重要資訊，在Google購併之前，民眾至少不用擔心資料流出，但是現在資料將與Google追蹤的搜尋、定位等訊息連通，相當完整的個人資訊可能全被掌握。
Google是否會運用Fitbit資訊影響你的網路搜尋結果？向你顯示周邊的餐廳？研發新的健康產品？
Google表示，會努力保護使用者的資訊，對於蒐集資料及其原因將透明公開。
除Fitbit外，Google今年6月以26億美元收購雲端軟體供應商Looker。Google的種種舉動顯示其不斷與蘋果、亞馬遜競爭。硬體市場方面，Google已收購智能家居產品Nest公司、推出Google Home智能助理；今年1月，花費4000萬美元購買Fossil智慧手表技術。
亞馬遜提供員工自家虛擬醫療服務，這項技術未來可能上市。亞馬遜表示，智能助理Alexa遵循醫療服務隱私法，讓民眾直接與醫療服務公司聯繫。亞馬遜去年買下PillPack線上藥局，最近購併數位醫療服務新創公司Health Navigator。
蘋果在醫療科技方面則是透過蘋果手表讓使用者追蹤運動、心跳、經期等。蘋果Health Records應用程式讓民眾可以在手機上儲存醫療資訊；蘋果也正在物色新創數位醫療公司。
美國聯邦及主管機關已著手調查Google母公司Alphabet是否觸犯反托拉斯法，調查聚焦在該公司的搜尋及廣告策略，Fitbit購併案恐引發外界更大反彈聲浪。
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