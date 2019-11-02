美國對TikTok抖音展開國安審查 憂暗藏個資危機
2019-11-02 08:40
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
路透、紐約時報等媒體1日報導，美國政府已對中國大陸短影音平台TikTok（抖音國際版）進行國家安全審查，該平台廣受美國數百萬青少年的歡迎。
美國外國投資委員會（CFIUS） 已對TikTok展開一項調查。美國一些參議員近期對有關TikTok的檢查制度和數據收集表示憂慮。
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美國財政部表示，不評論個案。TikTok說，無法對正在進行的監管程序發表評論，但公司認為，贏得美國用戶和主管單位的信任比任何事情都來得重要。
TikTok母公司字節跳動在2017年以近10億美元收購Musical.ly，隨後將其關閉，並將用戶轉到TikTok。Musical.ly在加州和上海都設有辦公室。
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