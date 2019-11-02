21億美元 Google收購Fitbit

2019-11-02 02:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



Google同意以21億美元收購Fitbit。 （美聯社） 分享 facebook Google已同意以21億美元現金收購智慧手表廠商Fitbit，以強化硬體事業，並且在快速成長的可穿戴裝置市場直接槓上蘋果與三星電子。Fitbit股價1日早盤應聲大漲逾17%。

據1日發表聲明指出，Google將以每股7.35美元價碼收購Fitbit，比路透10月28日報導這項收購案前、Fitbit的收盤股價溢價71%。這兩家公司表示，這項交易預定明年完成。Fitbit股價1日早盤大漲17.5%至7.26美元。

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Google表示，認為可藉收購Fitbit，推出「Google製造」的可穿戴裝置，並擴大投資可穿戴技術。這也是Google今年的第二樁大型收購案；該公司6月同意以26億美元收購雲端軟體提供商Looker。

Google雖提供免費的穿戴裝置作業系統Wear OS給其他公司使用，但始終還沒自行生產智慧手表，如今在收購Fitbit後，將獲得一個能與2,700萬名活躍用戶連結的新平台，還能結合今年稍早向Fossil集團收購的智慧手表科技，設計出新產品。

不過，這樁交易也勢必會加重Google所面臨的反托辣斯調查壓力。彭博報導，這項交易勢將招致監管當局的詳加檢視，特別是現在美國聯邦與州政府都正在調查Google在數位廣告市場、以及處理消費者數據的相關潛在反競爭行為。

雖然Google並非智慧手表或健康追蹤裝置市場的領導廠商，但美國和其他各國的監管單位都可能憂慮Google會如何處理Fitbit從用戶所蒐集的數據。

Google和Fitbit承諾，將對Google蒐集的數據類型和原因保持透明，希望能因應這些可能的疑慮。雙方的聲明指出，Fitbit永遠不會出售個人資訊，Fitbit的醫療和健康數據也不會用於Google廣告。