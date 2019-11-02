美就業意外強勁 10月非農就業新增12.8萬人

2019-11-02 02:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 余曉惠 ／綜合外電



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分享 facebook 美國10月就業報告意外強勁，非農就業人口新增12.8萬人，遠優於市場所料，前兩個月新增人數也上修，顯示勞動市場在經歷通用汽車（GM）大罷工和美中貿易戰的考驗下，依然表現穩健，幫助美國消費者繼續為經濟提供支撐。

10月就業數據優於預期，激勵美股三大指數1日早盤上漲，道瓊工業指數揚升約200點，標普500指數、那斯達克綜合指數同創新高。

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美國勞工部1日公布，10月非農就業人口新增12.8萬人，遠高於分析師預估的8.5萬人。9月新增人數大幅從原先公布的13.6萬大幅上修至18萬人，8月也從16.8萬上修為21.9萬人。

上月就業報告的統計期間，適逢通用汽車4.6萬名員工發動長達六周的罷工，由於罷工者散布全美，且持續時間為1970年以來最長一次，市場普遍看淡就業數據。通用罷工確實對10月勞動市場造成衝擊，汽車業就業人口減少近4.2萬人，這也連帶導致製造業10月就業人口減少3.6萬人，寫下2009年以來最大降幅，若不計汽車業，製造業就業人數是增加的。

10月失業率為3.6%，從半個世紀低點上升0.1個百分點，符合市場所料，而失業率上升一部分是因為更多美國民眾投入市場求職，屬於正面的跡象。勞動參與率從63.2%提高到63.3%。

10月平均時薪與去年同期相比上升3%，符合市場預期，且升幅依然大於物價漲幅。與9月相比上升0.2%，儘管略遜於市場預估的0.3％，但比起9月的零成長已有改善。平均每周工時為34.4小時，和9月相同。

整體而言，儘管10月就業報告遠優於市場預期，但今年至今平均每月新增人數16.7萬人，不如去年的22.3萬人，反映久拖未決的美中貿易戰不只傷害企業信心，也拖累就業成長。

根據勞工部報告，上月增加的就業集中在以國內業務為主的領域，包括醫療保健、休閒觀光、教育、商業服務等。營建和金融的就業人數也成長，零售業就業人數更連兩月增加。