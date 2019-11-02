美物流業迎購物季 加速自動化解缺工

2019-11-02 02:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



為因應年終購物季網路訂單量可能暴增十倍的情況，美國零售和物流業者已開始瘋狂徵召人手，但面對緊俏的勞動市場，有些業者也開始加強倉儲自動化，用機器人填補季節性的勞力缺口。

華爾街日報報導，為解決從感恩節到耶誕節這段檔期人力不足的問題，有些企業開始大舉加訂協作式機器人（Cobots）；這些機器人靠著搭載的相機、雷射和感應器，穿梭在倉儲走道間，並引導人類員工找到正確的貨架，或在工作站間輸送一箱箱的產品。這些機器人許多都可租用，不需企業花大錢購買。

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Locus Robotics執行長佛爾克表示，今年這種用來支援季節性倉儲人力的機器人需求已見成長，該公司已派遣逾500台機器人給物流和電商客戶。

法國物流巨擘喬達集團（Geodis）增加75%的機器人人力，協助美國倉儲員工在購物季尖峰期處理快時尚商品訂單。喬達今年計劃為購物季增加6,000至7,000名真人員工，並在五個據點設置共281台Locus機器人。