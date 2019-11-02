亞洲製造業 景氣低迷

美中貿易戰久拖未決、全球需求萎靡不振下，美國與英國10月製造業景氣仍陷入萎縮，但萎縮幅度緩和，成為製造業恢復活力的跡象。亞洲多國10月製造業活動則依然低迷，日、韓、印尼、馬來西亞製造業景氣持續萎縮，原本情況較佳的越南景氣也降溫。

美國供給管理協會（ISM）1日公布，10月製造業指數為48.3，仍低於象徵景氣榮枯分界的50，但已較9月的47.8回升。IHS Markit公布的美國10月製造業採購經理人指數（PMI）則升至51.3，為六個月高點。

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IHS Markit首席商業經濟學家威廉森指出，美國製造業正展現恢復火力的短暫跡象，生產次指標連續三個月升高，顯示疲弱情況已在7月觸底。

IHS Markit／CIPS公布的英國10月製造業PMI也升至49.6，為4月以來最高，主因為企業搶在10月31日的原本脫歐期限前補足庫存。

在亞洲，根據IHS Markit，日本10月製造業PMI降至48.4，改寫逾三年來新低；印度降至50.6，為兩年來最低；南韓雖小幅升至48.4，但景氣仍是第六個月萎縮；台灣的指數跌至49.8，摔落到50之下。

連被視為貿易戰受惠國的越南，10月製造業PMI也下滑到50，泰國的指數同樣為50，維持在今年泰半時候所處的水準。

中國大陸較偏重民營企業的10月財新製造業PMI則意外攀升到51.7，然而日前官方的製造業指數卻更加惡化，顯示第4季一開始大型國營企業工廠活動起步力道微弱。

亞洲地區疲弱的製造業表現，凸顯美中貿易戰打擊企業信心，國際貨幣基金（IMF）已下修亞洲經濟成長預測。貿易戰打打停停至今已16個月，全球經濟承受的壓力愈來愈沉重，今年諸如印度、南韓等亞洲央行都已透過降息支撐經濟，未來幾個月可能有更多國家實施更積極的財政和貨幣刺激措施。