Pinterest降財測 股價崩

2019-11-02 02:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



由於新增用戶多來自獲利較低的國際市場，圖片社群平台Pinterest上季營收未達市場預期，並下修全年銷售展望，導致股價1日早盤重挫22%，幾乎回到4月掛牌上市時的價格。

Pinterest在美股31日盤後公布，第3季營收成長約47%至2.797億美元，全球每位用戶平均營收為90美分，都未達市場預期，且淨損急遽擴大至1.247億美元，遠高於去年同期的1,890萬美元；整體成本及支出幾近倍增，達4.134億美元。該公司並下修2019年營收展望至11億-11.15億美元，略低於分析師預估的11.2億美元。

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Pinterest說，上季新增2,200萬名用戶，總用戶數達3.22億人，優於市場預期，用戶數提升主要是因為幾乎所有外國市場皆以雙位數成長，美國僅增加200萬名用戶，但每位海外用戶平均營收僅13美分，遠遜於美國本土用戶的2.93美元。

而營收成長的原因，Pinterest歸功給新廣告主。該公司上季新增九個海外廣告市場，總數推升至28個，與去年底僅七個廣告市場形成鮮明對比。

Pinterest將藉由推廣在其平台上購物，並吸引中小企業上架商品等舉措，吸引更多不同廣告主，以帶動國內成長。