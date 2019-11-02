Apple TV+上秀 大打價格戰

2019-11-02 02:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



分享 facebook 蘋果公司（Apple）1日推出串流電視服務Apple TV+，並砸重金製作一系列新節目，希望能以這些高成本、卡司陣容堅強的新節目，痛擊亞馬遜、Netflix、Disney+及HBO MAX等競爭對手。

蘋果一開始將推出電視劇集晨間直播秀（The Morning Show）、末日光明（See）和兒童節目史奴比太空（Snoopy in Space）等九部節目。

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蘋果進軍電視串流市場，目的是擴大觸及幾億名iPhone用戶，以帶動公司營收，抵銷智慧手機iPhone銷售下滑的頹勢。這項瞄準產品既有用戶的策略顯然奏效，蘋果30日表示，上季iPhone銷售下滑9%，但公司總營收增加，主因是服務部門營收大增18%至125億美元。

Apple TV+的一大賣點在於價格便宜。HBO MAX每月收費15美元，Netflix要12.99美元，Disney+則是6.99美元，Apple TV+只要4.99美元，狠甩競爭對手。

此外，只要購買iPhone、iPad或Mac等任何蘋果生產的裝置，就能免費試用一年Apple TV+；執行長庫克表示，這對用戶來說是一項禮物。

由於蘋果的規模龐大，加上手握1,000億美元現金及豐厚的利潤，意味蘋果負擔得起研發及分銷新內容的成本。全球使用中的iPhone逾9億台，其他蘋果裝置也有5億台，等於為這項新服務帶來龐大的潛在客群。即使每年購買iPhone的兩億人中只有少部分人使用這項服務，蘋果依然有望成為串流電視市場上的佼佼者。

不過，外界對Apple TV+的評論褒貶不一。

紐約媒體Vultureb誇讚晨間直播秀是非常亮眼、且引人注目的電視劇集。時代雜誌卻認為，「晨間直播秀」缺乏深度及頂尖電視節目的精神。

對蘋果而言，最大的問題是串流市場逐漸飽和。影片串流戰爭在近幾周白熱化，例如華納媒體10月29日推出大型串流服務HBO MAX；迪士尼11月推出Disney+，但行銷戰早已開打。