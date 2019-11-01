東南亞這家新創旅遊與金融服務業通吃 還打算雙掛牌

2019-11-01 23:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



東南亞最大線上旅遊新創公司Traveloka已跨足金融服務業，寄望金融服務事業能為其提振獲利，且可能選擇在印尼和另一個市場同步首次公開發行股票（IPO）。

這家成立七年的新創公司，加入共乘服務公司Gojek和電商公司Tokopedia等當地其他知名獨角獸公司的行列，考慮透過雙掛牌一邊維繫與國內市場的關係，一邊尋找更多不同的募資來源。

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Traveloka總裁亨德拉旺對公司的估值或可能IPO的時間點不予置評，但表示考慮在印尼和另一個市場雙掛牌，例如美國。

他說：「在美國掛牌有其好處，但我們希望保留在國內上市的選項，所以雙掛牌或許會是個好結構。」

Traveloka聲稱，已在七個國家擁有3,500萬名活躍用戶，且已籌資超過9億美元。該公司原本專注在訂票和訂房事業，但現在已開始轉戰金融服務，已和印尼人民銀行合作在印尼發行一張信用卡。

亨德拉旺說：「我們去年稍早幾乎從零開始打造金融服務事業，預期明年將迅速成長為一個10億美元的事業。」