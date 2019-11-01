調查：七成美國人曾因錢關難過而落淚 尤其是這件事

2019-11-01 23:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



Yahoo Money報導，遇到美國人因錢關難過而落淚時，請大方遞出面紙，因為他們不會為此強忍淚水。

信用卡優惠比較網站Compare Cards.com線上調查了1,004名美國人，發現每十名受訪者中，就有七人曾為錢掉淚。調查顯示，男性受訪者擔憂的項目包括自身工作或財務收支平衡。

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美國第2季家庭債務攀升至歷來最高的13.86兆美元（新台幣415.8兆元），這項債務成為美國人最擔憂的事情。根據調查，有接近三分之一受訪者坦承，曾為揮之不去的家庭債務掉淚。

Compare Cards.com首席產業分析師舒茲表示，許多人可動用的額外支出很少，即使臨時要拿出修車的費用，可能都有困難，若加上失業或要突然需掛急診等因素，恐使情況雪上加霜。

●哪一種債務對美國人的傷害最大？

調查顯示，信用卡債是美國人第二傷腦筋的債務，有20%的受訪者表示曾為卡債落淚；美國的信用卡債自2018年起已增加18兆美元。調查也說，有13%的受訪者認為學貸是頭號壓力來源；美國第2季學貸債務為1.48兆美元。

償債心得分享部落格Dear Debt創辦人蘿珂爾特很能體會學貸壓力。她念完紐約大學碩士後，還須償還8.1萬美元（新台幣243萬元）的學貸。即使蘿珂爾特後來將債務縮減至6.8萬美元，她依然不敢直視這筆龐大的債務餘額。

蘿珂爾特說，她先前刪除了個人理財網站Mint.com的帳號，因為她完全不想償還債務，但債務會如影隨形跟著你。不過，蘿珂爾特現已清償所有債務，無債一身輕。

●誰談到錢最容易掉淚？

根據調查，美國年輕人似乎最容易為了錢掉眼淚，約有半數的千禧世代及Z世代受訪者表示，他們9月時為錢哭過至少一次。

個人理財部落格Fiery Millennials創辦人兼資訊科技專業支援人員梅爾茲表示，她從美國中西部搬到生活消費水準較高的華盛頓時頓感壓力。這意味她若要尋求財務獨立，勢將縮減支出。

即使梅爾茲已有20萬美元的儲蓄，但她前往華盛頓時仍能感受到壓力。她說華盛頓的房租非常高，而且她的汽車日益老舊，擔心換新車後要背負車貸。

●管理好你的金錢和情緒

財務治療協會（FTA）董事會成員麥蔻伊建議，你可與其他人聊聊金錢的煩惱，很重要的人或朋友皆可，有助減輕你部分的情緒負擔。麥蔻伊是領有執照的婚姻與家庭治療師。

麥蔻伊說，找人給你提供意見，你就不會感到孤單。許多人認為自己好像是唯一承受壓力的人，不知道要尋求援助。