蘋果股價能跳多高？分析師：下個里程碑在320美元
蘋果公司上季財報顯示，服務與穿戴裝置事業表現皆優於預期，足見這個iPhone製造商轉型為服務公司的過程順利進行，這將有利於推升股價。已有分析師喊出，蘋果股價下一關將挑戰320美元。
財經新聞網站MarketWatch報導，股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）表示，上季財報亮麗，激勵蘋果股價31日漲到接近250美元。該股1日早盤進一步攀抵250.88美元。
艾羅拉說，早在去年5月2日，「Arora Report」就把蘋果目標股價提高到240美元至250美元的區間，理由是「一旦華爾街開始理解這個轉型（重心從硬體移向軟體），蘋果股價就可能升向這個目標區間」。事實證明，華爾街如今已開始有此體認了，這也反映在股價上。
艾羅拉指出，多年來他一直預言，蘋果將從硬體製造商轉型為服務提供者，而一旦服務營收占公司總營收比重達到20%，可望說服投資人給予蘋果股價可高的本益比。上季財報顯示，蘋果逐漸轉型成功。
在蘋果財報發布前，艾羅拉已在10月23日先一步把蘋果長期股價目標區間提高到325美元至365美元，應該是此時全華爾街最高的目標價位。
以下是他認為有助蘋果股價繼續上攻的利多因素：
• 財報顯示，蘋果的服務和穿戴裝置事業表現比預期強。
• 明年隨著蘋果推出5G手機，可望帶動一波可觀的汰舊換新周期。
• 蘋果未來可能抵達一個轉折點，健康照護相關營收將急遽增加。
• 報導傳出，蘋果醞釀推出一款瞄準新興市場的平價版手機，這是朝正確方向邁出一大步。
不過，另有一些不利蘋果股價後市的風險因素：
• 截至目前為止，蘋果對美中貿易戰因應得宜。然而，美中貿易情勢會不會急轉直下，促使中國政府決定報復並且拿蘋果開刀？誰也無法保證。
• 另有潛在的反托辣斯和其他法規顧慮。假如蘋果被迫分割旗下的服務與硬體事業，或必須與一家獨立的應用程式（App）商店競爭呢？這些風險目前都被低估。
• 智慧手機市場飽和。目前為止，蘋果仍找得到辦法獲利，例如分期付款方案、舊機換購新機、向用戶銷售服務等。但未來iPhone市占率顯著走下坡，是可以想見的發展。
• 蘋果的硬體事業毛利率可能承受壓力。
• 截至目前，蘋果轉型為服務公司的過程堪稱順利，但大企業失足的例子不勝枚舉。還記得IBM、惠普（HP）、諾基亞（Nokia）和黑莓（BlackBerry）嗎？
• 技術面來看，蘋果股票目前呈現「超買」，而且看漲氣氛極濃，使蘋果面臨回檔壓力。
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