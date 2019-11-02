親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

亞洲製造業 10月續低迷

2019-11-02 00:21聯合報 編譯余曉惠黃淑玲、記者林于蘅／綜合報導

美中貿易戰久拖未決、全球需求萎靡不振，亞洲多國10月製造業活動依然低迷，日、韓、...
美中貿易戰久拖未決、全球需求萎靡不振，亞洲多國10月製造業活動依然低迷，日、韓、印尼、馬來西亞製造業景氣持續萎縮。 （路透）
分享
美中貿易戰久拖未決、全球需求萎靡不振下，亞洲多國十月製造業活動依然低迷，日、韓、印尼馬來西亞製造業景氣持續萎縮，原本情況較佳的越南景氣也降溫。

IHS Markit昨天公布多國十月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），日本降至四十八點四，改寫逾三年來新低，印尼也進一步萎縮。南韓、大馬的指數雖上揚，但仍低於五十。

連被視為貿易戰受惠國的越南，十月製造業ＰＭＩ也下滑到五十，泰國的指數同樣為五十，維持在今年大半時候所處的水準。

另一方面，大陸偏重民營企業的財經製造業指數意外上升，從五十一點四攀升到五十一點七，然而日前官方的製造業指數卻更加惡化，顯示第四季一開始大型國營企業工廠活動起步力道微弱。

台灣方面，IHS Markit表示，十月ＰＭＩ跌至四十九點八，摔落到象徵景氣榮枯分界的五十之下。不過，根據中經院昨公布的十月台灣ＰＭＩ，指數續升一點一至五十一點一，為近半年來首次擴張；中經院院長陳思寬表示，十月推升ＰＭＩ主力是食品、紡織、化學（如包材）等產業支撐。

印尼越南馬來西亞
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

亞洲製造業 景氣低迷

2019-11-02 02:06

美就業意外強勁 10月非農就業新增12.8萬人

2019-11-02 02:08

Apple TV+上秀 大打價格戰

2019-11-02 02:06

美物流業迎購物季 加速自動化解缺工

2019-11-02 02:06

21億美元 Google收購Fitbit

2019-11-02 02:06

Pinterest降財測 股價崩

2019-11-02 02:04

南韓出口降幅 四年來最大

2019-11-01 23:15

東亞峰會 川普連三年缺席

2019-11-01 23:15

葛林斯班：美經濟衰退…還早

2019-11-01 23:15

美國10月非農就業報告優於預期 新增12.8萬人

2019-11-01 20:39

川普哭哭！這兩大因素讓專家認為聯準會降息難弱化美元

2019-11-01 17:18

聯準會又降息！擺銀行的「笨錢」怎麼辦？全球地產王、最會賺危機錢的人這樣做

2019-11-01 16:15

用戶成長速度是Apple的兩倍！Spotify做對了什麼讓它轉虧為盈？

2019-11-01 15:41

中國間諜駭客攔截網路信息 攻擊電訊公司旅行社醫療業

2019-11-01 15:27

松鼠準備過冬 汽車引擎室慘變倉庫

2019-11-01 15:05

檢查出裂縫 全球數十架波音737NG停飛

2019-11-01 13:27

波音737 NG查出裂縫問題 澳航停飛3機維修

2019-11-01 11:56

蘋果升任五位主任為副總裁 其中一位是回鍋iPhone主管

2019-11-01 09:03

日圓創8月來最大漲幅 美中貿易言論互相矛盾

2019-11-01 07:53

Fed暗示暫停降息 今年三度下調利率1碼

2019-11-01 02:58

拉加德掌ECB 面臨三挑戰

2019-11-01 02:13

日銀暗示 近期調降利率

2019-11-01 02:12

上季財報集錦／任天堂營業利益倍增

2019-11-01 02:10

臉書Q3財報優於預期

2019-11-01 02:09

三星獲利靚 看好記憶體復甦

2019-11-01 02:09

蘋果財報佳 高喊本季更旺

2019-11-01 01:03

22日起 推特全球停賣政治廣告

2019-11-01 00:56

美9月消費支出降溫

2019-11-01 00:01

美官方研議發50年期公債

2019-10-31 23:57

Fed降息喊停 牽動亞洲股匯

2019-10-31 23:41

庫克報明牌 看好健康應用

2019-10-31 23:34

效益減弱 鮑爾轉趨審慎

2019-10-31 23:34

蘋果穿戴服務營收大增 兩亮點

2019-10-31 23:34

蘋果財報全壘打 投資人吃定心丸

2019-10-31 23:34

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

百年老牌神犬 為何美軍190億美元新科技贏不過

2019-11-01 10:00

驚！美國女子遭2.4公尺蟒蛇繞頸勒死 屋內有140條蛇

2019-11-01 09:41

松鼠準備過冬 汽車引擎室慘變倉庫

2019-11-01 15:05

社團出遊唯一女生獨享超大房 網友見照片驚呼「根本不敢睡」

2019-11-01 13:19

日本瘋傳簡單體操！1動作改善駝背、肩頸痠 網讚超有效

2019-11-01 18:22

影／首里城大火一發不可收拾 原因指向獨特紅漆

2019-11-01 16:41

6歲男童睡午覺遭砍首 兇手大喊「撒旦命令我去做！」

2019-11-01 12:24

夫妻拿來裝雞飼料的箱子 背後竟值33萬元

2019-11-01 15:54

囚犯躲查緝將大麻塞鼻孔 毒品「卡鼻18年」成結石

2019-11-01 19:12

川普哭哭！這兩大因素讓專家認為聯準會降息難弱化美元

2019-11-01 17:18

3.72公分！最長人類牙齒 獲金氏紀錄認證

2019-11-01 13:32

美股回落 美中貿易形勢與經濟數據令市場疑慮升高

2019-11-01 07:03

影／直擊！美國海陸地獄新訓 闖過「煉鋼爐」脫胎換骨

2019-11-01 12:59

聯準會又降息！擺銀行的「笨錢」怎麼辦？全球地產王、最會賺危機錢的人這樣做

2019-11-01 16:15

波音737 NG查出裂縫問題 澳航停飛3機維修

2019-11-01 11:56

日圓創8月來最大漲幅 美中貿易言論互相矛盾

2019-11-01 07:53

感情這麼糟？川普開梅蘭妮亞玩笑：我遭槍擊 她不會哭

2019-11-01 11:53

Fed暗示暫停降息 今年三度下調利率1碼

2019-11-01 02:58

灌醉3友人肢解吃下肚 俄食人魔還殺害狗貓食用

2019-11-01 16:30

首里城7建築燒毀 琉球時代珍貴文物全沒了

2019-11-01 15:22

怎知另一半出軌？5個數位行跡露餡

2019-11-01 17:48

巴格達迪接班人與穆罕默德同族

2019-11-01 08:42

連續三年川普不來東亞峰會 影響力讓位中國

2019-11-01 07:27

檢查出裂縫 全球數十架波音737NG停飛

2019-11-01 13:27

蘋果升任五位主任為副總裁 其中一位是回鍋iPhone主管

2019-11-01 09:03

美F-16墜毀新墨西哥州 飛官彈射逃出

2019-11-01 09:43

美中簽貿易協議 川普在找新地點

2019-11-01 02:55

南韓消防直升機墜獨島外海 7人失蹤

2019-11-01 09:18

用戶成長速度是Apple的兩倍！Spotify做對了什麼讓它轉虧為盈？

2019-11-01 15:41

Google將砸21億美元 收購美國智慧穿戴裝置商Fitbit

2019-11-01 21:27

中國在南海已越紅線 印度學者籲優先因應

2019-11-01 14:26

英國選戰湊熱鬧 川普左抨擊柯賓右警告強生

2019-11-01 09:47

沖繩首里城重建非一蹴可幾 周邊店家憂生計

2019-11-01 15:41

JDI大漲14％ 傳蘋果、緯創提議直接投資

2019-11-01 14:08

專家：「日光節約時間」有害健康 應永久禁止

2019-11-01 15:11

首里城用台灣檜木 來自退輔會、林務局珍貴林木

2019-11-01 14:16

美國10月非農就業報告優於預期 新增12.8萬人

2019-11-01 20:39

拚美中簽署貿易協議 白宮任命新的貿易顧問

2019-11-01 11:35

智利總統：西班牙願意接辦聯合國氣候峰會

2019-11-01 08:14

美聯社民調：川普不尊重國家體制 6成人看不下去

2019-11-01 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top