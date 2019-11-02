亞洲製造業 10月續低迷

美中貿易戰久拖未決、全球需求萎靡不振，亞洲多國10月製造業活動依然低迷，日、韓、印尼、馬來西亞製造業景氣持續萎縮。 （路透） 分享 facebook 美中貿易戰久拖未決、全球需求萎靡不振下，亞洲多國十月製造業活動依然低迷，日、韓、印尼、馬來西亞製造業景氣持續萎縮，原本情況較佳的越南景氣也降溫。

IHS Markit昨天公布多國十月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），日本降至四十八點四，改寫逾三年來新低，印尼也進一步萎縮。南韓、大馬的指數雖上揚，但仍低於五十。

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連被視為貿易戰受惠國的越南，十月製造業ＰＭＩ也下滑到五十，泰國的指數同樣為五十，維持在今年大半時候所處的水準。

另一方面，大陸偏重民營企業的財經製造業指數意外上升，從五十一點四攀升到五十一點七，然而日前官方的製造業指數卻更加惡化，顯示第四季一開始大型國營企業工廠活動起步力道微弱。

台灣方面，IHS Markit表示，十月ＰＭＩ跌至四十九點八，摔落到象徵景氣榮枯分界的五十之下。不過，根據中經院昨公布的十月台灣ＰＭＩ，指數續升一點一至五十一點一，為近半年來首次擴張；中經院院長陳思寬表示，十月推升ＰＭＩ主力是食品、紡織、化學（如包材）等產業支撐。