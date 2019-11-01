美國10月非農就業報告優於預期 新增12.8萬人

2019-11-01 20:39 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 余曉惠 ／綜合外電



美10月非農業就業人數成長符合市場預期。 路透 分享 facebook 美國10月非農就業人口新增12.8萬人，遠高於市場所估的8.5萬人，上月就業人數也大幅上修。10月失業率上升至3.6%，符合市場所估。

平均每小時工資較前一個月增加0.2%，略遜於市場預估的0.3％，但比起9月的零成長已有改善。