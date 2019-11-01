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聯準會又降息！擺銀行的「笨錢」怎麼辦？全球地產王、最會賺危機錢的人這樣做

2019-11-01 16:15商業周刊 馬自明／商業周刊

圖為Fed主席鮑爾。 歐新社
圖為Fed主席鮑爾。 歐新社
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川普（Donald Trump）沒理由再罵鮑爾（Jerome Powell）了！台北時間10月31日，美國聯準會主席鮑爾宣布再降息1碼（0.25％），這是7月以來的第3次降息，符合市場預期，也迎合川普要求降息的期待。

不過，鮑爾雖然降息，但從會議報告來看，聯準會把「採取適當行動維持經濟擴張」的字眼刪除，暗示今年接下來將不再調降。降這3碼利率，如同鮑爾賣川普面子，但也就到此為止。

為什麼鮑爾暫時沒打算再降息？事實是，聯準會也沒剩下多少「子彈」。此次降息後，美國基準利率最低僅剩1.5％，如果明年每個季度都再降1碼，最多再降6次，到2021年第2季，美國利率就會觸及「0％」。

換句話說，聯準會只剩下「6發子彈」，如果再來個金融海嘯，每顆子彈都得用來對抗衰退，因此，鮑爾勢必謹慎運用所剩不多的彈藥。

對於聯準會再度降息，內心隱隱不安的，還有全球的投資巨頭。

場景來到沙烏地阿拉伯，時間是10月底聯準會開會的前一天，3大投資巨頭包括全球最大的避險基金橋水創辦人達利歐（Ray Dalio）、全球地產王黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman），以及全球最大資產管理公司貝萊德集團執行長芬克（Larry Fink），齊聚在沙漠裡參與投資論壇。

他們的投資觀點不盡一致，但唯獨對一件事看法大致相同：包括聯準會在內的全球各國央行，快要彈盡援絕了。

蘇世民表示，央行官員已耗盡拉動經濟成長的子彈，連他都不知道怎麼經營金融機構；而達利歐亦指出，聯準會、歐洲央行和日本央行都沒有能力面對下一次衰退，全球經濟將陷入「恐怖境地」。

對股市向來樂觀的芬克也公開指出，他認為聯準會情願保留子彈，一碼一碼慢慢降息，也不會選擇快速降息達到刺激效果。

「匯率是蹺蹺板，你高我低；但利率像騎協力車，你慢，我也跟著慢，」柏瑞投信投資顧問部主管周大偉指出。聯準會剛宣布降息，巴西央行馬上跟在後面降息2碼，利率創歷史低點。

不只是巴西，日本央行在10月31日結束的貨幣政策會議，也暗示接下來將降低利率；即使歐洲利率已低至0％，歐洲央行新總裁拉加德（Christine Lagarde）仍可能再降息，並加大量化寬鬆力道。如骨牌效應般，聯準會降息，其他央行就算沒本錢降，照樣拚到底。

降息降到快沒路可退，你我放在銀行的「笨錢」，到底該何去何從？從達利歐等投資巨頭話裡的蛛絲馬跡，可以嗅出未來投資趨勢的兩大關鍵：

關鍵一，美元美股和美債，還是全球最強、最穩的投資標的。

國泰投信統計，從1970年以來，聯準會共有8次降息循環，每次降息後的3個月、6個月和1年，美股和美國投資等級債平均都是正報酬率；尤其，2018年聯準會升息4次，到2019年降息3次，美股、美國投資等級債等標的，先跌後漲更為明顯。

國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇表示，美元資產是全球最抗跌、最能抵禦市場起伏的標的。

美元指數雖然自9月底以來，下跌幅度超過2％，但富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，美元最快自11月中可恢復強勢。

因美元具有避險效果，雖然近期因貿易戰緩和、英國脫歐延後等因素，造成美元短暫下滑，但隨著11月中，亞太經濟合作會議取消，連帶川普、習近平無法會面，貿易戰談判再蒙陰霾，美元可重回上升軌道。

「美元會上漲，就像微笑曲線的兩頭，一邊是美國經濟表現好，另一邊是全球市場陷入動亂，」周大偉表示。明年在貿易戰持續談判等因素下，美元可能將趁亂再起，此時也是布局美元資產的好時機。

關鍵二，避險和風險資產並重，既要能衝浪，又能平安划回岸上。

各國央行把利率持續下調，一方面代表錢將如潮水般從銀行流出，推高股、債市；但，另一方面，大家又降息救市，代表各國經濟的確危機四伏，國際貨幣基金組織（IMF）甚至認為，今年經濟成長率將為10年來最低。

全球最會賺危機錢的達利歐，就善用雙邊押注，既能創造收益，又可迴避風險：他壓寶買進保值、具有避險性質的黃金，但同時也買進較高風險的新興市場被動型基金（ETF）。

從來沒有一個時刻，比現在更需要資產配置。你不可以放過股、債上漲的大好機會，但也必須警覺景氣進入末升段的事實，搭配相對保值的投資標的，如黃金、房地產信託基金（REITs）等。這是接下來投資布局，不可或缺的拼圖。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

聯準會鮑爾川普美股降息日本央行美元貿易戰英國脫歐房地產
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