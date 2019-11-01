松鼠準備過冬 汽車引擎室慘變倉庫
2019-11-01 15:05
聯合報 編譯范振光
／即時報導
冬天快到，松鼠開始儲存糧食準備過冬。美國一名婦女最近發動車子後聞到怪味，車子也傳出異響，打開引擎蓋之後，才發現引擎室變成松鼠藏食物的倉庫。
匹茲堡的荷莉發動引擎後，覺得車子不對勁，立刻打電話給丈夫克里斯。克里斯要她打開引擎蓋檢查，荷莉照做，結果傻眼。
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原來，車子引擎室有一堆草和核桃。荷莉拍下照片，傳給克里斯。
夫妻倆花了快一小時把草和200多顆核桃大致清除，接著把車開到修車廠檢查。幸好，技師表示，引擎沒有什麼問題。
荷莉已經一個月沒檢查引擎室，他們家院子種的核桃最近幾星期開始掉落。
克里斯表示，他的卡車油管先前出問題，可能也是松鼠搞的鬼。他建議，如果車子長時間停放室外，最好不時檢查引擎室。
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