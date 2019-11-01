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中國間諜駭客攔截網路信息 攻擊電訊公司旅行社醫療業

2019-11-01 15:27世界日報 編譯黃秀媛╱綜合31日電

火眼網路安全公司（FireEye）31日說，有政府間諜背景的中國駭客已在一家電訊...
火眼網路安全公司（FireEye）31日說，有政府間諜背景的中國駭客已在一家電訊公司伺服器植入監測軟體，藉此攔截數以千計外國人的往來信息。美聯社
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火眼網路安全公司 (FireEye)31日說，有政府間諜背景的中國駭客已在一家電訊公司伺服器植入監測軟體，藉此攔截數以千計外國人的往來信息。

「美聯社」說，火眼沒有指出受到監測的對象或有關的電訊公司，只表示這家公司位於通常與中國從事戰略競爭的國家，而已知的監測對象不包括任何美國政府官員。

報告中說，發動攻擊的駭客屬於過去10年涉及間諜和網路犯罪活動的「高級持續威脅41」團體 (APT41)，而他們鎖定的目標是從電話號碼和獨特的IMSI手機識別號碼選出，其中不乏「高價值」目標。

火眼說，他們使用的間諜軟體專門攔截提到政治領袖、軍事和情報機構，以及與中國政府作對的政治活動的信息，能夠收集監測目標的資料而不讓他們發覺，可是無法看到利用WhatsApp和iMessage等端到端加密軟體傳送的信息。

監測對象根本不知道電子裝置中的往來信息被攔截，因為這些裝置並未受到病毒感染。

火眼說，駭客也盜取特定對象的詳細通話紀錄、通話對方的電話號碼、通話時間和長短。

火眼沒有指出被駭裝備的製造廠商，或駭客如何侵入電訊公司網路，只表示APT41在今夏香港湧現民主抗議浪潮時開始使用這種MESSAGETAP軟體，而且它發現迄今有好幾家電訊公司受到這種惡意軟體攻擊。

火眼說，它今年已目睹APT41攻擊一些國家的四家電訊公司、大旅行社和醫療業者。

美國政府已禁止公家機構和承包商使用中國的華為和中興通訊公司提供的設備，並企圖把這種禁令擴及獲得聯邦經費的電訊計畫。美國也試圖勸說正建立下一代的5G無線網路的盟國，不要使用華為等中國廠商製造的電訊產品，以免國家安全受到危害。

華為堅決否認它讓中國政府利用其裝備從事間諜活動，華府也沒有提出任何證明。

駭客間諜香港
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