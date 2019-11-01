谷歌多倫多未來城過關 但規模縮到只有大安森林公園五分之一

2019-11-01 11:43 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



多倫多水岸未來城局部示意圖。（彭博資訊／Sidewalk Labs提供） 分享 facebook

並不是人人都嚮往科技大咖到自己家隔壁打造一座「未來城」，之前美國紐約人不歡迎亞馬遜來設第二總部，昨天（10月31日）加拿大多倫多雖然原則同意Google母公司「字母」旗下的都會創新公司Sidewalk Labs開發該市水岸區，但限縮其規模，而且要在明年3月通過最後評估，才算定案。

政府機構多倫多水岸開發局（Waterfront Toronto）主席Stephen Diamond強調：「這宗交易還沒拍板。在做出最後決定之前，還有許多工作要做。」

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Sidewalk Labs今年6月向多倫多水岸開發局提交建設190英畝「概念區」（Idea District）計畫，規模是最初提議的16倍之多，因而引發當地人士的反對聲浪。昨天雙方協議，Sidewalk Labs同意回歸到原始的12英畝（48,562平方公尺）計畫，相當於只有台北大安森林公園的五分立一。

Sidewalk Labs回應的其他疑慮還包括，放棄管理開發案中將會觸及或產生的資料，願意交由獨立的信託機構管理，而這原是Sidewalk Labs開發計畫的一大宗旨。Sidewalk Labs也承諾不會向多倫多市府融資；並且會以合理的市場價格購買所需的土地。如果開發案最終放行，土地價格現值估計大約加幣5.9億元。

這項水岸開發計畫，Sidewalk Labs預定投資加幣13億元（9.9億美元）。要打造字母執行長佩吉（Larry Page）理想中的現代城市——全城以感測器和資料演算來運作，配備地下垃圾處置系統、加溫的自行車專用道、以及負擔得起的住家等設施。