親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

駕駛注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

任天堂Switch熱賣助攻財報 股價創半年來最大盤中漲幅

2019-11-01 09:24經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

任天堂股價周五早盤一度飆漲5.6%，創4月19日以來最大盤中漲幅，主因財報強勁。

任天堂上季營業利益較去年同期668億日圓（6.15億美元），遠高於市場預期的505億日圓；上季營收2,719億日圓，也高於分析師預估的2,508億日圓。

財報顯示，Switch硬體上季銷量為480萬台，較去年同期成長五成，其中195萬台為純掌上型Switch Lite占，帶動軟體銷售。

然而，儘管任天堂今年稍晚預定推出多款遊戲，包括新的薩爾達傳說系列作、路易吉洋樓、精靈寶可夢等，且預期硬體需求會進一步增強，財測卻相當保守，遠低於分析師預估。該公司今年Switch銷量預期維持在1,800萬台，全年營業利益估2,600億日圓。

市場研究公司Sensor Tower公布瑪利歐賽車巡迴賽（Mario Kart Tour）的銷售數據後，任天堂股價從五個月低點反彈。另外，中國大陸國家新聞出版廣電總局批准款遊戲進口，包括Switch版的超級瑪利歐兄弟U豪華版（Super Mario Bros U deluxe），也是任天堂股價持續走高的動力。

Switch硬體和遊戲熱賣，助任天堂股價飆漲。 路透
Switch硬體和遊戲熱賣，助任天堂股價飆漲。 路透
分享

寶可夢
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

日圓創8月來最大漲幅 美中貿易言論互相矛盾

2019-11-01 07:53

Fed暗示暫停降息 今年三度下調利率1碼

2019-11-01 02:58

拉加德掌ECB 面臨三挑戰

2019-11-01 02:13

日銀暗示 近期調降利率

2019-11-01 02:12

上季財報集錦／任天堂營業利益倍增

2019-11-01 02:10

臉書Q3財報優於預期

2019-11-01 02:09

三星獲利靚 看好記憶體復甦

2019-11-01 02:09

三星獲利優於預期

2019-11-01 01:57

蘋果財報佳 高喊本季更旺

2019-11-01 01:03

22日起 推特全球停賣政治廣告

2019-11-01 00:56

Fed三度降息 暗示不會再降 分析師：美經濟軟著陸

2019-11-01 00:34

美9月消費支出降溫

2019-11-01 00:01

美官方研議發50年期公債

2019-10-31 23:57

Fed降息喊停 牽動亞洲股匯

2019-10-31 23:41

庫克報明牌 看好健康應用

2019-10-31 23:34

效益減弱 鮑爾轉趨審慎

2019-10-31 23:34

蘋果穿戴服務營收大增 兩亮點

2019-10-31 23:34

蘋果財報全壘打 投資人吃定心丸

2019-10-31 23:34

美聯準會三度降息 美股走勢外銀看法分岐

2019-10-31 19:10

任天堂上季獲利優於預期 Switch銷量較去年同期成長5成

2019-10-31 18:36

美元地位不保？ 專家：世界強權降低對美元依賴

2019-10-31 18:24

Fed降息三次就暫停 歷史顯示這對股市最有利

2019-10-31 17:34

Fed今年第3次降息1碼 暗示接下來擬暫停降息

2019-10-31 14:40

衝破零負利率危機 台股殖利率全球第三高

2019-10-31 13:26

三星上季獲利優於預期 分析師繼續看好後市

2019-10-31 08:39

巴西央行降息兩碼 指標利率5%創新低

2019-10-31 08:09

臉書上季營收獲利優於預期 股價盤後一度漲至200美元

2019-10-31 07:47

標普500指數再創收盤新高 Fed一如預期降息

2019-10-31 07:46

蘋果財測優於預期 盤後股價一度上漲近4%

2019-10-31 07:03

蘋果業績報喜旺季財測佳 盤後股價漲逾2%

2019-10-31 06:30

超微Q3營收 14年來最猛

2019-10-31 00:33

美經濟成長 緩解衰退憂慮

2019-10-31 00:30

法汽車商PSA 擬併飛雅特

2019-10-30 23:45

Sony好威 獲利創新高

2019-10-30 23:44

福斯調降今年交車量預期

2019-10-30 23:40

Sony搶5G商機 大手筆擴產

2019-10-30 23:39

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

台商第四波大遷徙／以廠為家vs.廠家分離

2019-10-23 00:43

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00
看更多

熱門文章

陸客一個動作 美國人後悔打貿易戰了…

2019-10-31 10:00

日68歲大學教授嫖妓「愛上了」 求愛不成狂跟蹤被逮捕

2019-10-31 10:30

大眼正妹自拍無碼A片 上網才賣2片就被逮

2019-10-31 18:08

夫妻急退房！清潔員見「染血白布捆屍」 警到場卻傻眼

2019-10-31 20:02

影／25歲正妹動開腦手術 全程清醒開直播吸萬人觀看

2019-10-31 20:08

NASA捕捉到萬聖節太空鬼臉 星系碰撞創出發光「銀河食屍鬼」

2019-10-31 10:57

為省錢在列車煮飯 巴基斯坦火燒列車已知71死43傷

2019-10-31 22:07

首里城遭大火吞噬恐影響觀光？ 學者業者這麼說

2019-10-31 09:56

不只首里城！沖繩共「9個世界遺產」見證琉球王國歷史

2019-10-31 20:56

丹麥神秘同心圓社區 空拍照引密集恐懼症

2019-10-31 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top