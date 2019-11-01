任天堂Switch熱賣助攻財報 股價創半年來最大盤中漲幅
2019-11-01 09:24
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
任天堂股價周五早盤一度飆漲5.6%，創4月19日以來最大盤中漲幅，主因財報強勁。
任天堂上季營業利益較去年同期668億日圓（6.15億美元），遠高於市場預期的505億日圓；上季營收2,719億日圓，也高於分析師預估的2,508億日圓。
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財報顯示，Switch硬體上季銷量為480萬台，較去年同期成長五成，其中195萬台為純掌上型Switch Lite占，帶動軟體銷售。
然而，儘管任天堂今年稍晚預定推出多款遊戲，包括新的薩爾達傳說系列作、路易吉洋樓、精靈寶可夢等，且預期硬體需求會進一步增強，財測卻相當保守，遠低於分析師預估。該公司今年Switch銷量預期維持在1,800萬台，全年營業利益估2,600億日圓。
市場研究公司Sensor Tower公布瑪利歐賽車巡迴賽（Mario Kart Tour）的銷售數據後，任天堂股價從五個月低點反彈。另外，中國大陸國家新聞出版廣電總局批准款遊戲進口，包括Switch版的超級瑪利歐兄弟U豪華版（Super Mario Bros U deluxe），也是任天堂股價持續走高的動力。
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