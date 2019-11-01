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南韓10月出口連11降 半導體出口仍不見起色

2019-11-01 09:15經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓10月半導體出口仍重挫32%。美聯社
南韓10月半導體出口仍重挫32%。美聯社
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南韓10月出口連續11個月下滑，半導體外銷毫無起色，也凸顯全球貿易仍無回春跡象。

南韓通商產業資源部公布，10月出口較去年同期下滑15%，進口也下滑15%。貿易順差為54億美元。

半導體出口重挫32%，石化出口衰減23%。

對中國出口下滑17%，對美國出口下滑8.4%。

10月出口大幅滑落，也因去年同期出口激增23%，基期較高所致。

韓國貿易協會研究員 Mun Byung-ki 說：「市場對美中貿易達成協議的期望很高，若雙方關係持續好轉，南韓出口明年第1季可望回春。」

南韓半導體韓國
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