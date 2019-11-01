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蘋果升任五位主任為副總裁 其中一位是回鍋iPhone主管

2019-11-01 09:03經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

現已升任蘋果行銷副總裁的Kaiann Drance，今年9月在發表會上介紹iPh...
現已升任蘋果行銷副總裁的Kaiann Drance，今年9月在發表會上介紹iPhone 11。 歐新社
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蘋果上個月陸續拔擢四位現任及一位回鍋高階經理人出任不同專業部門的副總裁，彭博資訊指出，在蘋果的組織架構中，副總裁一向是蘋果甚具影響力的職位。

這些新任副總裁包括：硬體工程副總裁Paul Meade、軟體工程副總裁Jon Andrews、聲學工程副總裁Gary Geaves、行銷副總裁Kaiann Drance，他們四位之前都是所屬專業領域的資深主任，層級在副總裁的下一級。

Bob Borchers則是出任另一位行銷副總裁，他曾是蘋果前高階主管，之後任職Google和Dolby Laboratories，現在再回蘋果工作。Borchers在iPhone推出的早期年代，是iPhone的重要發言人，出現在蘋果的影音短片中教大家如何使用iPhone。

家大業大的蘋果公司，大約有100位副總裁。這些副總裁直接向執行長庫克、營運長威廉斯領導十支高階主管團隊報告業務。

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