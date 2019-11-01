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需求疑慮拖累油價 金價受降息及避險需求推升

2019-11-01 08:11經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周四下跌，因中國製造業數據疲軟，且美國原油外運受擾；金價走高，因美國聯準會Fed）降息，美中貿易不確定性升高也提升避險需求。

布蘭特原油期貨收跌0.38美元或0.6%，結算價報每桶60.23美元；西德州原油期貨收跌0.88美元或1.6%，結算價報每桶54.18美元。

美國原油面臨額外壓力，因連接奧克拉荷馬州庫欣和德州尼德蘭的Marketlink輸油管道的運油量下降。休斯頓Lipow石油公司總裁Andy Lipow表示，美國原油期貨價格將因Marketlink管道輸油量減少而承壓。

中國官方數據顯示，10月製造業活動連續第六個月萎縮，而服務業增速為自2016年2月來最慢，令市場對原油需求下滑的疑慮升高。

金價周四上漲逾1%，Fed一如預期降息，對金價提供支撐，美中貿易協議前景的不確定性，也增強黃金的避險吸引力。

黃金現貨上漲1.2%，報每英兩1,512.81美元；美國黃金期貨上漲1.2%，結算價報每英兩1,514.8美元。

Global Investors首席交易商Michael Matousek表示：「Fed降息，市場認為這可能引發通漲，成為金價上漲的誘因。」

另外，智利放棄主辦亞太經合會（APEC）峰會，引發貿易不確定性，使金價走高。市場原本預期美國和中國將在峰會期間簽署第一階段貿易協議，緩解貿易戰。

彭博資訊周四報導，中國官員對於能否與國達成全面性的長期貿易協議持懷疑態度，並警告不會在最棘手問題上對美國屈服。

此外，美國上周初次申領失業救濟金人數增幅略高於預期，也推升金價。

金價Fed聯準會油價
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