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美股回落 美中貿易形勢與經濟數據令市場疑慮升高

2019-11-01 07:03經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周四下跌，因疲軟的經濟數據以及投資者對美中貿易的疑慮，蓋過蘋果和臉書財報強勁的影響。

道瓊工業指數下跌140.46點或0.52%，報27,046.23點；標普500指數下跌9.21點或0.30%，跌至3,037.56點；那斯達克指數下跌11.62點或0.14%，報8,292.36點。

對貿易敏感的工業類股下跌1.14%，與中國相關的晶片製造商類股也下跌，費城半導體指數下跌0.62%。

美中貿易的矛盾訊息，讓投資人保持審慎。彭博資訊報導稱，中國官員警告，不會在最棘手問題上對美國屈服。但美國總統川普表示，美中將很快宣布簽署第一階段貿易協議的地點。美中領袖原本預期在智利主辦的APEC峰會期間簽署協議，但智利已宣布取消主辦峰會。

美國9月消費者支出小幅成長，令市場對消費者繼續推動經濟成長的能力產生懷疑。目前，消費者支出是經濟的一大支柱。

美國聯準會Fed）周三示意，除非經濟出現不利的轉變，否則不會進一步降息。接下來，投資人將緊盯美國勞工部周五公布的10月就業數據。

SlateStone Wealth LLC高級市場策略師Ken Polcari說：「市場原本預期美中達成貿易協議，再加上利率和其他因素，推升美股走高；如果中國將離開談判，投資人會很快做出反應。」

美國企業財報則對市場提供支撐，位列美國市值最高前四名的蘋果和臉書財報出色，減少主要股指跌幅。蘋果本季財測優於預期，股價上漲2.3%。臉書的用戶數成長，營收連三季成長，股價上漲1.8%。

雅詩蘭黛下調全年獲利預期，股價下跌3.6%。卡夫亨氏第3季獲利優於預期，且宣布明年將在主要品牌行銷投入更多資金，股價飆漲13.4%。

Refinitiv數據顯示，標普500指數成分股企業上季獲利將下降0.8%，優於原本預計的下降2.2%。

美股周四下跌，投資人將緊盯周五公布的就業數據。 路透
美股周四下跌，投資人將緊盯周五公布的就業數據。 路透
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