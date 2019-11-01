上季財報集錦／任天堂營業利益倍增

任天堂上季營業利益較去年同期翻增逾一倍至668億日圓（6.15億美元），優於市場預期，主要受惠於遊戲機Switch的強勁需求，並帶動軟體銷售。上季Switch銷量年增五成至498萬台，其中9月開賣的純掌上型Switch Lite售出195萬台。任天堂對今年Switch銷量預期維持在1,800萬台。

星巴克上季淨營收成長7%至67.5億美元，優於分析師預估，同店銷售成長率達到5%，優於預期，主要由美國的冷飲銷售、全球展店、中國大陸的線上點餐和外送服務帶動。星巴克計劃明年將新開約2,000家門市，包括美洲地區600家和其他地區1,400家。

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殼牌減15% 看淡經濟

殼牌上季經調整後的淨利較去年同期下滑15%至47.7億美元，因為受到油價較去年同期下跌17%影響，但仍遠高於市場預期的39.2億美元，凸顯石油和液化天然氣業務對殼牌業績的助益。不過，殼牌執行長范伯登也警告投資人，由於現行總體經濟的疲弱態勢，可能減緩執行庫藏股的速度。

奇異每股賺0.15美元

奇異上季淨損94.7億美元，主要受到認列一筆投資石油設備暨服務商貝克休斯（Baker Hughes）的會計費用拖累，但經調整每股獲利為0.15美元，優於分析師預期的0.12美元，對今年全年工業部門產生的現金流預期也調高10億美元、成為20億美元。