Fed暗示暫停降息 今年三度下調利率1碼

Fed主席鮑爾 （歐新社） 分享 facebook 美國聯準會（Fed）10月決議降息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率區間下調成為1.50%-1.75%，為Fed今年來第三度降息，但同時暗示將暫停降息，市場認為這次決策基調為「鷹式降息」。但Fed主席鮑爾也強調，除非通膨率大幅上揚，否則不會升息，以安撫市場。

Fed在10月30日發布的決策聲明中，刪除「將採取適當行動」延續經濟擴張的措辭，被認為是Fed暗示將暫停降息行動。

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鮑爾表示，這次降息是為了幫助經濟維持韌性，以因應全球情勢，並為防範風險提供保障，只要未來出爐的經濟訊號與預期一致，目前的貨幣政策立場可能仍是適當的，強烈暗示利率可能長期維持不變。

BMO資本市場公司資深經濟學家指出，鮑爾的談話預示了Fed將按兵不動一段時間，除非經濟展望改變。分析師指出，這些改變顯示利率的「周期中段調整」顯然已經結束。

另一項訊號，則是「鴿王」聖路易地區聯邦準備銀行總裁博拉德不再表示「異議」；他在9月時曾主張降息2碼。兩位「鷹派」委員仍反對降息。

經濟學家認為，這是一次「鷹式降息」，顯示內部對於下一步動作的立場相當平衡，降息將暫時停止。在Fed「鷹式降息」決策出爐後，債市投資人也跟著調整政策寬鬆預期，完全排除了12月降息的可能性，但仍預期到明年11月前，Fed還會再降息一次。

鮑爾表示，Fed的政策立場現已「適合」維持經濟溫和成長、就業市場強勁以及讓通膨率接近2%的目標水準，他還列舉經濟表現良好的諸多跡象，包括消費支出強勁、房市銷售轉強、資產價格持續上漲等。分析師解讀，鮑爾或許並未明言，但這番話顯示他認為Fed已幫助美國經濟實現了罕見的軟著陸。