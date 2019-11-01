日銀暗示 近期調降利率

2019-11-01 02:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



日本銀行（央行）10月31日一如市場預期，維持貨幣政策不變，但釋出迄今最強烈的訊號，暗示近期可能調降利率，凸顯日銀擔憂海外風險，可能拖累國內脆弱的經濟復甦。

日銀決議，維持短期利率目標在負0.1%不變，並持續引導10年公債殖利率在零附近。日銀也承諾，將繼續以每年約80兆日圓（7,360億美元）的速度買進公債。

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不過，日銀調整了前瞻指引措辭，更明確暗示準備好在必要時降息。決策聲明指出，「只要仍須密切關注經濟達成通膨目標的可能性，央行預估短期和長期利率將維持在當前或更低水準」。相較下，日銀上次的聲明措辭為，將致力於「維持現行的超低利率很長一段時間，至少持續到2020年春季。」

日銀總裁黑田東彥表示，新的前瞻指引是要向市場釐清，日銀已準備好加碼刺激措施。他說，日銀仍有進一步調降負利率、以幫助日本經濟抵禦全球不確定性的空間，但新的前瞻指引不代表日銀將排除降息以外的手段，像是擴大購債規模或是更積極推行量化寬鬆（QE）措施。

但他說，刺激經濟的最佳之道，是調降中短期融資成本，顯示下調負利率仍是接下來可能性最高的選項。經濟學家認為，日銀調整前瞻指引，反映日銀正苦於缺乏進一步寬鬆的空間，同時又必須表現出準備加碼寬鬆的樣態，主要是為了爭取時間。

此外，日銀也調降未來幾年的經濟成長率與通膨率預測，2019年度通膨率預測遭調降0.3百分點至0.7%，2020年度遭降至1.1%，2021年度預估值也遭調降0.1個百分點至1.5%，都低於該央行的2%目標。