拉加德掌ECB 面臨三挑戰
2019-11-01 02:13
經濟日報 編譯葉亭均
／綜合外電
歐元區第3季經濟維持微幅成長，但仍遠低於長期趨勢，10月通膨率也依然低迷，代表歐洲央行（ECB）新任總裁拉加德1日正式上任時，將面臨經濟低迷、央行內部分歧與政策手段耗盡等諸多嚴峻挑戰。
歐盟統計局10月31日公布，歐元區19國第3季國內生產毛額（GDP）較第2季成長0.2%，與第2季的季比成長率相同，高於分析師預估的0.1%增幅。然而，歐元區最大經濟體德國的GDP數據14日才會出爐，若德國證實上季經濟萎縮，那麼歐元區整體GDP數據可能會被下修。
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另外，歐元區10月整體消費者物價較去年同期上揚0.7%，低於9月的0.8%，主要受能源價格遽跌影響；核心通膨率意外回升至1.1%，但仍遠低於央行的近2%目標。
為拉抬通膨，歐洲央行9月再推貨幣刺激方案，包括存款利率進一步降至負0.5%，以及重啟新一輪量化寬鬆政策。
隨著拉加德1日上任，她勢必得尋找新的方法協助歐元區經濟擺脫死氣沉沉的局面。
由於歐洲央行政策彈藥已用罄，且外界對央行擴大行動日生厭惡，拉加德可能會跟進前任總裁德拉基的步調，呼籲歐洲各政府提高財政支出並實施結構改革。然而，德國迄今一直無意實施財政刺激措施，上周更表示會堅守預算平衡政策，認為沒必要提出支出計畫。
與此同時，歐洲央行內部對於如何振興經濟的看法分歧程度，已創下歷來最高，嫌隙留待拉加德來彌合。
一些決策官員表示，德拉基在任期末段的管理風格大幅加劇央行內部關係的緊張程度。舉例來說，儘管超過三分之一的委員反對歐洲央行9月恢復購買公債的行動，德國、荷蘭和奧地利央行總裁都對重啟購債持批評態度，但德拉基仍力壓異議。
這代表拉加德上任後，首要任務就是建立內部廣泛共識，並確保歐洲央行單一口徑對外發聲，以免削弱外界對央行政策的信心。
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