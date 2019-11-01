三星獲利靚 看好記憶體復甦

2019-11-01 02:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



三星電子上季獲利優於預期，主要受惠於智慧手機以及與供應給iPhone新機使用的顯示面板需求強勁，抵銷了記憶晶片業務下滑的衝擊。三星表示，隨著全球各地推出5G網路，明年的記憶體晶片市場有望逐步復甦。

三星第3季淨利為6.1兆韓元，高於市場預估的5.5兆美元。營業利益7.8兆韓元，略高於10月發布初估財報時的7.7兆韓元。營收下降5.3%至62兆韓元，符合初估值。

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三星手機事業正因華為遭美國制裁而得利，而iPhone 11銷售暢旺，則帶動三星最先進的顯示面板業務成長。然而半導體事業持續受到供給過剩和需求減緩拖累。

拜新手機Note 10熱賣之賜，三星上季手機事業營業利益攀升32%至2.9兆韓元（25億美元），是六季來最佳。但該公司警告，本季手機事業獲利可能下滑，原因是行銷成長增加，且新手機業績從上市後的高峰滑落。

三星對晶片事業的前景較為樂觀，預料記憶體晶片需求將在第4季逐漸走出深陷已久的谷底，並於明年反彈。三星說，晶片價格已回穩，除了季節性因素帶動，不少客戶正大舉採購累積庫存，以迴避貿易戰。

分析師表示，三星獲利已經連續四季不如去年同期，本季可能仍是如此，不過明年有望隨著晶片銷售好轉而復甦。Cape投資證券公司分析師朴尚炫說：「明年全球5G手機銷售將起飛，將成為記憶體晶片需求的強力支柱。」