臉書Q3財報優於預期

2019-11-01 02:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



分享 facebook 社群平台臉書（Facebook）第3季營收與淨利皆優於預期，顯示亮眼的廣告營收及新用戶成長，幫助該公司安度近來面臨的監管挑戰和批評聲浪，激勵股價10月31日早盤漲約3%。

臉書上季營收成長29%至177億美元，淨利成長19%至60.9億美元，每股盈餘為2.12美元，表現皆優於分析師預期。

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臉書上季廣告營收較去年同期增加28%至173.8億美元，攀抵歷來單季新高，優於分析師預期的170.9億美元。臉書雖面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）、司法部及許多州的反壟斷調查，但這些調查並未嚇跑廣告業主，成長動力來自旗下照片分享平台Instagram、尤其是限時動態（Stories）中的廣告。

臉書預估，2020年的總支出將增為介於540億至590億美元，資本支出預計介於170億至190億美元，預料今年度的資本支出為160億美元。

臉書上季新增用戶達3,500萬人，其中有300萬人來自蘊含獲利豐厚的北美市場，顯示北美市場可能仍有成長空間；臉書先前認為這塊市場的用戶成長已達高原期。上季在美、加市場的新用戶大增，相當於前五季的新增用戶總和。

臉書營運長桑柏格表示，臉書正致力發展全球用戶都想使用的產品，且重要的是，臉書應用程式（App）的人數持續成長，包括美國也是。

關於臉書近來因政治廣告策略引發的爭議，執行長祖克伯反擊外界批評，表示臉書正處在十字路口，「我認為今年會很難熬，我們努力去做自己認為正確的事，但無法將每件事都做到好。我認為沒人能說我們做的事不符合我們的信念，或指責我們未曾深刻思考過這些議題」。

另一方面，臉書競爭對手推特（Twitter）同日宣布，11月起禁止刊登政治廣告，執行長多爾西推文表示，政治訊息的傳遞應由自己爭取，而非花錢買廣告。此舉形同暗批臉書對於處理政治廣告的立場，也勢將加重臉書須對政治廣告表態的壓力。