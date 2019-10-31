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他分析120場Q3財報法說會 歸納出4主題

2019-10-31 22:41經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

第3季（Q3）企業財報發布季仍在如火如荼進行。截至目前為止，大多數企業主管仍堅稱，消費者支出仍強，但不少主管卻又抱怨，營收和獲利表現受貿易戰英國脫歐（Brexit）等不確定因素影響。投資人究竟該怎麼解讀？

巴隆周刊（Barron's）報導，德意志銀行首席全球策略師兼資產配置部主管查德哈（Binky Chadha）在致客戶報告中寫道，企業面臨貿易戰和英脫不確定性，「已大致縮減資本投資計畫，轉而持續聚焦於降低資產負債表槓桿，並透過買回股票將現金回饋股東」。

查德哈蒐集逾120場美國和外國企業Q3財報法說會資料，並分析其中主管對當前市況和未來展望的評論，歸納出以下幾個共通主題：

消費者支出仍強

查德哈說，儘管法說會中「普遍提到製造業和全球工業景氣疲軟，但大多數公司都強調消費者支出強健，在美國尤其是如此」。例如，美國運通（American Express）就表示，消費者金融業務很強，相形之下，企業客戶就變得更謹慎。

歸咎貿易戰和英脫

在財報表現疲弱的企業，公司主管最常舉出的外面因素有二：美中貿易戰和英國脫歐。這兩齣連續劇至今結局會怎麼演還很難說，相關不確定性已對企業採購、投資和招聘等計畫造成影響。

仍有理由樂觀

查德哈發現，讓企業主管樂觀看待前景的原因包括：貿易戰和英脫緊張情勢降溫、企業在存貨降到夠低水準後回補庫存、中國等國家推出刺激措施、全球央行紛紛實施寬鬆的貨幣政策，以及消費者需求居高不下。

成本轉嫁順利

大致來說，多數企業都能調漲價格以反映成本升高，藉此墊高利潤，同時又不至於嚇走顧客。查德哈指出，對企業而言更棒的是，調高的價格可維持不墜，同時他們也找到削減成本的方法。

美國第3季企業財報季進行至今，一些企業主管把獲利疲態歸咎於貿易戰和英國脫歐影響，...
美國第3季企業財報季進行至今，一些企業主管把獲利疲態歸咎於貿易戰和英國脫歐影響，但大多數企業仍堅稱消費者支出強勁。美聯社
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