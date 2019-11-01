三星獲利優於預期

2019-11-01 01:57 聯合報 圖與文／法新社



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三星電子上季獲利約五十二億美元，優於預期，主要受惠於智慧手機及與供應給iPhone新機使用的面板需求強勁，抵銷記憶晶片業務下滑帶來的衝擊。