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美國9月個人支出及通膨指標偏弱 顯示經濟成長趨弱

2019-10-31 20:55經濟日報 編譯任中原

美國公布9月個人消費支出（PCE）、個人所得及PCE核心平減指數（通膨率），呈現「穩中偏弱」基調；另外，最新一周首次申領失業給付人數也稍增，進一步顯示美國經濟成長力道正減弱中。

9月個人消費支出月增0.2%，與8月修正後月增率持平，但低於市場預期的0.3%，顯示消費者支出趨於謹慎，對經濟成長並不有利。

個人所得月增0.3%，符合預期，但比8月修正後的0.5%增幅明顯下降。

最受關注的PCE核心平減指數與8月持平，比預期0.1%略遜；比去年同期上升1.7%，符合預期，比8月1.8%稍降。

整體PCE平減指數持平，與市場預期及8月數據相同；年升1.3%，比8月及市場預期的1.4%都低。

上周首次申領失業給付人數為21.8萬人，比前周的21.2萬人稍增，也略高於預期。

個人所得及支出相關數據並未明顯轉強，且失業人未減，顯示經濟力道減弱；不過由於聯準會30日才降息1碼，且明示將暫停降息，上述各項數據將不會影響聯準會利率決策。

失業聯準會
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