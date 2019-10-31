兩分鐘掌握蘋果、三星財報要點

2019-10-31 20:20 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



蘋果

●iPhone第4季營收從去年同期的368億美元下滑至334億美元。蘋果對iPhone新機的初步市場接受度很滿意，並承諾銷售表現與去年同期相比將會進步，雖然並未承諾會恢復成長。

●蘋果盤後股價大漲，顯示投資人並不理會iPhone銷售下滑。蘋果上季財報和本季財測雙雙優於預期。

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●蘋果表示將針對用Apple Card購買iPhone推出新的分期付款零利率方案。執行長庫克表示，許多顧客都希望能夠有定期付款方案且能定期升級設備，因此蘋果希望簡化目前流程。

●在中國大陸市場方面，庫克說，大陸市場需求正在改善，且他對美中貿易衝突的進展感到樂觀。他說，雖然蘋果已因此付出部分關稅，但他對整體事態的發展抱持正面態度。

●蘋果表示，匯率仍將拖累獲利的主因。

三星電子

●三星第3季獲利優於預期，自家手機和供應給iPhone新機的顯示器需求皆強勁，抵銷記憶體晶片事業的下滑。

●記憶體晶片方面的好消息：三星預期各種裝置使用的NAND快閃記憶體價格都將於第4季回升，其DRAM庫存將在明年上半年正常化；大陸顧客正在囤積DRAM庫存，以躲避貿易戰。

●三星展現出在高階晶片領域競爭的壯志雄心，表示正在贏得更多客戶，並暢談對於3奈米和4奈米晶片的計畫，但避而不談從台積電手上搶奪更多全球晶圓代工市場市占率的企圖心。

●三星預期5G產品成長中的銷售將在明年支撐獲利；5G智慧手機的出貨增加可望推升記憶體銷售，但其他總體經濟的不確定性將繼續存在。

●為進一步搶攻5G方面商機，三星將提供更多的智慧手機陣容，並在可折疊手機方面達成硬體創新；不過，該公司仍缺乏訂閱為主的收入模式，不像主要對手蘋果可藉此吸引更多潛在用戶。