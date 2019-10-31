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任天堂上季獲利優於預期 Switch銷量較去年同期成長5成

2019-10-31 18:36經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

任天堂今（31）日發表會計年度第2季財報，營業利益優於分析師預期，原因是上市第三年的遊戲機Switch推出新產品Switch Lite，帶動軟體銷售成長。

任天堂表示，今年7至9月的營業利益增長至668億日圓（6.15億美元），優於分析師平均預期505億美元；營收為2,719億日圓，同樣優於預期的2,508億日圓。任天堂維持全年營業利益和營收預測在2,600億日圓和1.25兆日圓不變。

包括9月20日發售的Switch Lite在內，上季Switch的銷售量較去年同期成長50%至480萬台，單獨Switch Lite的銷量則為195萬台。任天堂預期在明年3月底止的今年度可賣出1,800萬台Switch，遊戲軟體的預期銷量為1億2,500萬片。

社長古川俊太郎在財報會上說：「Switch Lite的魅力有必要讓更多人理解。」

Switch目前面臨的課題在於如何擴大客群。為迎接即將到來的年終購物季，除了平價版的Switch Lite外，任天堂已推出「薩爾達傳說：織夢島」、「路易吉洋樓3」、可邊遊戲邊運動的「健身環大冒險」等軟體，接下來還將推出「精靈寶可夢」最新系列作等人氣軟體。

而在手機遊戲方面，「瑪利歐賽車巡迴賽」自9月25日上架以來首月下載量達到約1.24億次，為任天堂手遊中首月下載量最高的一款。

Jeffery集團資深分析師Atul Goyal表示：「任天堂最大的問題在於遲遲未開放瑪利歐賽車的多人模式。這款遊戲已有那麼多支持者，玩家也都高度期待多人模式，但上架一個月卻還是顯示『coming soon』，這讓我懷疑任天堂的決策速度是否有問題。」

在全球最大遊戲市場中國大陸部分，任天堂計劃和騰訊控股合作，在大陸發售Switch。在大陸廣電總局網站29日刊登的聲明中，已批准了一款Switch的的瑪利歐遊戲。

社長古川表示：「雖然硬體和軟體的上市申請已獲得批准，但一切尚未準備就緒，距離正式上市還需要時間。」「目前各項申請正在順利進行中。」

任天堂上季營收優於預期，在新發售的Switch Lite助攻下，Switch整體...
任天堂上季營收優於預期，在新發售的Switch Lite助攻下，Switch整體銷售較去年增加五成。 路透
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