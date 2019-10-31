美元地位不保？ 專家：世界強權降低對美元依賴

2019-10-31 18:24 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



智庫「全球安全分析研究所」（IAGS）共同主管柯琳警告，數十年來美元是全球主要準備貨幣，但現在其地位可能動搖，因為世界強權想降低美元的重要性。

柯琳說，中國、俄國及歐盟是背後的主力，這些強權都有「去美元化的強烈動機」。她說，無法得知未來情勢將如何演變，但目前的情況難以為繼，因為有愈來愈多國家想降低對美元的依賴，而且都是世界強權。

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不可否認的是，美元仍是全球最安全的資產之一，往往在政經情勢動盪時上漲。柯琳說，一些國家降低美元胃口的原因在於只要用美元交易，就進入美國司法管轄範圍，即使交易與美國無關，也是如此。

柯琳舉的其中一例是華府去年單方面退出伊朗核協議，接著恢復對伊朗的制裁。這意味著若歐洲跨國企業繼續和伊朗做生意，也將受牽連。柯琳說：「歐洲希望與伊朗做生意，但在與伊朗打交道時不想受美國法律管轄，畢竟沒有人想在機場被帶走，只因為與美國不和的國家來往。」正因如此，一些國家有「非常、非常強烈的動機」揚棄美元。